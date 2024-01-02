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  4. Kara yolunu kapatarak drift attılar! Sürücülere ceza yağdı

Kara yolunu kapatarak drift attılar! Sürücülere ceza yağdı

02.01.2024 19:08 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-140 kara yolunu trafiğe kapatıp otomobilleri ile drift atan 3 sürücünün ehliyetlerine el konuldu. 62 bin lira ceza kesilen sürücülerin araçlarından biri trafikten men edilirken, diğer ikisi ise iki aylığına yediemin otoparkına çekildi.

Kara yolunu kapatarak drift attılar! Sürücülere ceza yağdı

Olay, Akyazı D-140 karayolu Küçücek Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir düğün konvoyundaki 3 otomobil kara yolunu trafiğe kapatarak dakikalarca drift attı.

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İhbar üzerine Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri harekete geçti. Drift görüntüleri üzerine sıkı çalışma yapan trafik ekipleri, bir aracı düğün salonu önünde diğer iki aracı da sürücülerinin sakladığı yerde buldu.

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62 BİN LİRA CEZA

Ekipler, kara yolunu kapatarak drift atan sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süre ile el koydu. Bir araç trafikten men edilirken, diğer iki araç ise 60 günlüğüne yediemin otoparkına çekildi. Öte yandan, sürücülere toplam 62 bin lira cezai işlem uygulandı. (İHA)

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