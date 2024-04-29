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  4. İstanbul'da 'mahzen-34' operasyonu! Elebaşılığını Sezai Gülmez yapıyordu, çökertildi

İstanbul'da 'mahzen-34' operasyonu! Elebaşılığını Sezai Gülmez yapıyordu, çökertildi

29.04.2024 08:34
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İstanbul'da 'Mahzen-34' operasyonunda elebaşılığı Sezai Gülmez'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 'mahzen-34' operasyonu! Elebaşılığını Sezai Gülmez yapıyordu, çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Elebaşılığını Sezai Gülmez'in yaptığı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Kasten adam öldürmeye teşebbüs, İşyerlerine yönelik çok sayıda molotofkokteyli ve silahlı saldırı, Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6 bin 136 sayılı kanuna muhalefet, Tehdit ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

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ÇOK SAYIDA ŞARJÖR VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucu: 3 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

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(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul operasyon
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