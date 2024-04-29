İstanbul'da 'mahzen-34' operasyonu! Elebaşılığını Sezai Gülmez yapıyordu, çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Elebaşılığını Sezai Gülmez'in yaptığı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Kasten adam öldürmeye teşebbüs, İşyerlerine yönelik çok sayıda molotofkokteyli ve silahlı saldırı, Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6 bin 136 sayılı kanuna muhalefet, Tehdit ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

ÇOK SAYIDA ŞARJÖR VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucu: 3 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





