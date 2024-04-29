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İki aile arasında silahlı kavga! Ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 2 yaralı

29.04.2024 08:59
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Ankara'da iki aile arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede güvenlik önlemleri sürdürülürken, olaya karıştığı şüphesiyle çok sayıda kişi gözaltına alındı. İşte detaylar...

İki aile arasında silahlı kavga! Ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Dehşete düşüren olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi İçli Sokakta meydana geldi. İki komşu aile arasında henüz belirlenemeyen sebeple çıkan tartışma diğer aile bireylerinin de karışmasıyla büyüdü. Yaşanan arbedenin ardından taraflar birbirlerine silahlarla ateş açtı. Mahallede endişe ve korkuya neden olan silahlı kavgada Serkan Mahmutoğlu, Mahir B. ve Haydar B., kurşunların isabet etmesiyle yaralandı.

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İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Etlik Şehir Hastanesine götürülen ve durumu ağır olan Serkan Mahmutoğlu, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ayaklarından yaralanan Mahir B. ve Haydar B.’nin ise tedavisi sürdürülüyor.

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ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin olay yerinden yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan ele geçirildi. Soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı şüphesiyle her iki aileye mensup çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Bu arada iki aile bireyleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara silahlı kavga
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