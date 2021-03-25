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'Karabiberim' İlknur Soydaş'ın son hali olay oldu!

25.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lı yıllarda Serdar Ortaç’ın 'Karabiberim' şarkısının klibinde oynayan ve zeytin sahnesiyle adından söz ettiren model İlknur Soydaş son haliyle beğeni topluyor. İlknur Soydaş yıllara meydan okuyan görüntüsüyle dikkat çekti.

'Karabiberim' İlknur Soydaş'ın son hali olay oldu!

Serdar Ortaç’ın 'Karabiberim' şarkısının klibinde oynayan ve zeytin sahnesiyle tanınan İlknur Soydaş, iş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra oyunculuğa ara vermişti.

EKRANDAN UZAKLAŞTI

2002 yılında futbolcu Ozan Köprülü ile evlenen İlknur Soydaş, 2006 yılında boşandı. İş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra ekrandan elini ayağını çeken 44 yaşındaki İlknur Soydaş, merak konusu oldu.

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Yıllara meydan okuyan görüntüsüyle dikkat çeken güzel isim sosyal medyada zaman zaman paylaşımlar da yapıyor.

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Mutlu bir evliliği olan Soydaş günlük yaşantısından karelerini paylaşarak beğeni topluyor. Soydaş'a "Yıllara meydan okuyorsun", "Bu ne güzellik" tarzında yorum yağıyor.

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"SETLERE DÖNME KARARI ALDIM"

En son “Cam Kırıklıkları” dizisinde rol alan İlknur Soydaş'ın çıkışı Karabiberim klibiyle olmuştu. Manken İlknur Soydaş 1997’de Serdar Ortaç’ın ‘Karabiberim’ şarkısının klibinde oynamıştı. Popçunun, göbeğinden zeytin yediği sahne yıllarca konuşuldu.

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Bu klipte çok konuşulan Soydaş ardından 90'ların efsane dizisi ‘Unutabilsem'de Emrah'la rol aldı. Setleri çok özlediğini açıklayan oyuncu, “Yaklaşık 10 yıldır setlerden uzak kaldım. Bu yıl setlere dönme kararı aldım. Dizi olmaz ama sinemadan gelen teklif olursa kabul edeceğim. Diziler çok uzun soluklu olduğu için o kadar vakit ayıramam” demişti.


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Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç
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yıllara estetikle meydan okuyor desen daha inandırıcı

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