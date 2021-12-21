HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karabük'te tarihi eser niteliğinde yılan derisi ele geçirildi! Dikkat çeken figür

Karabük'te tarihi eser niteliğinde yılan derisi ele geçirildi! Dikkat çeken figür

21.12.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen ve üzerinde İbranice yazılı çeşitli figürlerin bulunduğu 3.5 metre uzunluğunda yılan derisi ele geçirildi. Yılan derisinin içinde bulunduğu araçtaki 3 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Karabük'te tarihi eser niteliğinde yılan derisi ele geçirildi! Dikkat çeken figür

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Denizli ilinden Karabük’e tarihi eser getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Ekipler Eskipazar- Karabük karayolu İmanlar Köyü mevkiinde içerisinde H.Y (52), R.T(61), M.K(24) isimli 3 şahsın bulunduğu aracı durdurdu.

UZUNLUĞU 3 BUÇUK METRE

Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen ve üzerinde İbranice yazılı çeşitli figürler bulunan yaklaşık 3.5 metre uzunluğunda yılan derisi ele geçirildi.

Screenshot_3

Jivaro kabilesine ait kafatasları İzmir'de ele geçirildi: Kafalarını kesip kemik ve derilerinden ayırıyor, boyunlarına asıyorlarJivaro kabilesine ait kafatasları İzmir'de ele geçirildi: Kafalarını kesip kemik ve derilerinden ayırıyor, boyunlarına asıyorlar

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Tarihi eser ve kültür varlıkları dahil olmak üzere sorumluluk bölgemizde meydana gelebilecek olan tüm kaçakçılık olaylarıyla etkin bir şekilde mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

Screenshot_6

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
İstanbul'da sahte içki kayıpları artıyor! Ölü sayısı 30'a ulaştıİstanbul'da sahte içki kayıpları artıyor! Ölü sayısı 30'a ulaştı
Anahtar Kelimeler:
Karabük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte dolar ve euro'da son durum

İşte dolar ve euro'da son durum

Vitor Pereira'nın yeni takımı şaşırttı!

Vitor Pereira'nın yeni takımı şaşırttı!

Pınar Gültekin davasında katil Cemal Metin Avcı konuştu, salon karıştı

Pınar Gültekin davasında katil Cemal Metin Avcı konuştu, salon karıştı

İlk değilmiş! Sarıkaya ile ilgili çarpıcı sözler: Hamileyken...

İlk değilmiş! Sarıkaya ile ilgili çarpıcı sözler: Hamileyken...

Sahte içkiden bir ölüm daha! "Eşim çığlık çığlığa öldü"

Sahte içkiden bir ölüm daha! "Eşim çığlık çığlığa öldü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan skandal hareket!

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan skandal hareket!

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Görüntüleri ortaya çıktı! Bebeğin sesleri binada yankılanmış

Görüntüleri ortaya çıktı! Bebeğin sesleri binada yankılanmış

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Yeni gelişme

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Yeni gelişme

600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı!

600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.