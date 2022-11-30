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Karaciğeri bitiriyor, vücudu iltihaplandırıyor, kanseri tetikliyor! Kritik eşiği sakın aşmayın

30.11.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeker kötü bir şöhrete sahiptir, ancak gerçek şu ki, hayati bir enerji kaynağıdır ve hayatta kalmamız için gereklidir. Tabii ki, tüm şekerler aynı değildir. Meyve ve sebzelerde bulunan fruktoz ve süt açısından zengin gıdalardaki laktoz, endişelenmemize gerek olmayan doğal şekerlerdir çünkü bu gıdalarda lif ve kalsiyum da vardır. Bununla birlikte, genellikle işlenmiş gıdalarda bulunan ilave şekerler, sağlığımız için büyük risk oluşturur.

Karaciğeri bitiriyor, vücudu iltihaplandırıyor, kanseri tetikliyor! Kritik eşiği sakın aşmayın

San Francisco'daki California Üniversitesi'ne göre şeker sinsidir ve 61 farklı isim altında saklanabilir. Sağlıklı yiyecek seçimleri yapmak için elinizden gelenin en iyisini yapmanıza rağmen, beklediğinizden daha fazla şeker alıyor olabilirsiniz.

ŞEKERİN VÜCUDA OLUMSUZ ETKİLERİ

Harvard Health Publishing'e göre, şeker yediğimizde, çoğu parçalanır ve ince bağırsakta emilir. Özel enzimler daha büyük moleküllere saldırır ve onları üç basit şekere dönüştürür:

  • Glikoz,
  • Galaktoz,
  • Fruktoz.

Karaciğer ve kaslar, glikozun bir kısmını vücudunuzun ihtiyaç duyduğunda tekrar glikoza dönüştürülebilen bir molekül olan glikojen olarak depolar.

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Glikoz kan dolaşımına girdiğinde, kan şekeri seviyeleri yükselir. Pankreas, glikozun vücudunuzda gitmesi gereken yere gitmesine yardımcı olmak için insülin salgılar. Çok miktarda ilave şeker tüketiyorsanız, hücreler zamanla insüline dirençli hale gelebilir. Bu durumda vücutta sistematik olarak iltihaplanma, tip 2 diyabet ve diğer kronik hastalıklar için yüksek risk oluşmaya başlar. Çok fazla ilave şeker tüketmek kilo alımı ve obezite, kalp hastalığının yanı sıra alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı ve kanser ile bağlantılıdır.

Şekerle tatlandırılmış içeceklerin tüketilmesinin yüksek tansiyon ve daha yüksek hipertansiyon insidansı ile önemli bir ilişkisi vardır.

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İrritabl bağırsak sendromu, Crohn hastalığı veya ülseratif kolit gibi altta yatan sağlık sorunları olanlar veya mide ameliyatı geçirmiş olanlar için şeker gastrointestinal semptomları şiddetlendirebilir. Yüksek şekerli gıdalar, lif sağlayan meyveler, sebzeler ve kepekli tahılların yerini alıyorsa, kabızlık da bir sorun olabilir.

Zihinsel netlik, odaklanma, konsantrasyon ve hafıza ile ilgili problemler, çok fazla ilave şeker tüketmenin bir sonucu olabilir.

NE KADAR ŞEKER TÜKETİLMELİ?

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı ve ABD Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanan Amerikalılar için Beslenme Yönergeleri 2020–2025 raporunda, ilave şekerlerden alınan kalorilerin her gün yüzde 10'dan fazla olmamasını tavsiye ediyor. Günde 2.000 kalori tüketen biri için bu maksimum 12 çay kaşığı değerindedir.

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Bununla birlikte, Amerikan Kalp Derneği, günlük eklenen şeker miktarının kadınlar ve çocuklar için 100 kaloriyi ve erkekler için 150 kaloriyi geçmemesini tavsiye ediyor. Bu, kadınlar ve çocuklar için yaklaşık 6 çay kaşığı ve erkekler için 9 çay kaşığı olarak hesaplanıyor.

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Her iki grup da yeni yürümeye başlayan çocukların ve 2 yaşın altındaki bebeklerin ilave şeker tüketmemesi gerektiği konusunda hemfikirdir.

ÇOK FAZLA ŞEKER TÜKETİYORSANIZ BAŞINIZA GELEBİLECEKLER

  • Sürekli kilo alır, çok sık acıkırsınız
  • Karamsar, sinirli veya gergin hissedersiniz
  • Yorgun ve halsiz hissedersiniz
  • Yiyecekler eskisi gibi tatlı gelmez
  • Sürekli tatlı yemek isteği
  • Hipertansiyona neden olabilir
  • Cilt erken yaşlanmaya başlar
  • Akne ve sivilce oluşumu hızlanır
  • Uykusuzluğa neden olur
  • Mide ağrısı, kramp veya ishal
  • Beyin sisi
  • Diş çürükleri


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