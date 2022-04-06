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Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yol, sağanak yağışlar sonrası tamamen çöktü

06.04.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, Düzce'de de hayatı olumsuz etkiledi. Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yol, kuvvetli sağanak ve kar suyunun etkisiyle tamamen çöktü. Öte yandan yoldaki son durum drone ile de görüntülendi.

Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yol, sağanak yağışlar sonrası tamamen çöktü

Son haftalarda etkili olan kar ve sağanak yağışlar birçok kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kar suyunun erimesine kuvvetli sağanak da eklenince, özellikle Karadeniz bölgesinde birçok heyelan meydana geldi. Bunlardan biri de Düzce'de yaşanırken, bölgeyi İstanbul'a bağlayan yol kullanılamaz hale geldi.

Düzce'de geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak ve kar yağışı sonrası, Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yolda çatlaklar meydana geldi. Çatlaklar sebebiyle karayolları ekiplerince yol tek şeritli trafiğe kapatıldı. Diğer şeritten trafik devam ederken Edilli mevkiindeki kısım tamamen çöktü. Derin yarıkların oluştuğu bölgede asfalt, kağıt gibi yırtıldı. Bölge drone ile görüntülenirken dehşet de adeta gözler önüne serdi.

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Yolun daha önce de çöktüğünü, bu sefer ciddi olduğunu ifade eden Hasan Parlak, "Ben Kalkın köyünde oturuyorum. Yolun bir kısmı geçen sene çökmüştü. Kar yağışı sonrasında burada heyelan meydana geldi. Geçen sene aynı noktada meydana gelen çökmede ekipler, bu bölgeye geldiler. Taş duvar ördüler. Örülen taş duvara rağmen yeniden çöktü. Buranın zemininin yapılmasında bir hata var. Her sene burada çökme meydana geliyor. Bu sene daha fazla çöktü. Geçen sene çökme meydana gediğinde tek şeritten çalışıyordu. Geldiler yaptılar ama yeterli olmadı. Bu defa yaşanan çökmede yol tamamen kapandı. Yolun diğer tarafındaki köylerde kalan vatandaşların hepsi şu anda mağdur" dedi.

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Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Karasu istikametine gidecek ağır tonajlı araçların trafiği kullanmalarına izin verilmezken, diğer araçlar için köy yollarından ulaşım sağlanıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yağmur Düzce
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