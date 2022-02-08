MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Sait Uçar hayatını kaybetti

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Sait Uçar hayatını kaybetti

08.02.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz müziğinin usta sanatçısı Sait Uçar (60), yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Sait Uçar’ın menajeri Naz Özcan vefat haberini "Çınarımız canımız Sait Uçar'ı kaybettik" ifadeleriyle duyurdu. Trabzonspor Kulübü de resmi sosyal medya hesabından Sait Uçar'ın vefatından duydukları üzüntüyü paylaştı.

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Sait Uçar hayatını kaybetti

Karadeniz ozanı kemençe sanatçısı Sait Uçar, bir süredir tedavi gördüğü hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Sait Uçar’ın menajeri Naz Özcan açıklamasında "Çınarımız canımız Sait Uçar'ı kaybettik. Mekânı cennet olsun. Allah bizlere ve sevenleri sabır versin" dedi.

120040693_362865121410945_5245299012272361840_n

TRABZONSPOR'DAN SAİT UÇAR PAYLAŞIMI

Trabzonspor Kulübü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Karadeniz ezgileriyle dertlendi, derdini anlattı; neşelendi, neşesini paylaştı. Bu dünyadan bir #SaitUçar geçti" ifadelerini kullandı.

sc1

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ise paylaşımında "Karadeniz’in yanık sesi bölgemizin ve sanat camiasının sevilen ismi değerli dostumuz Sait Uçar beyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

tr1

SAİT UÇAR KİMDİR?

Sait Uçar 3 Nisan 1962'de Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. Karadeniz müziğinin önemli temsilcilerinden olarak gösterilen Uçar onlarca esere imza attı.

İlk ve orta öğrenimini Hamsiköy'de tamamladıktan sonra Trabzon Ticaret Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Radyosu'nda başlayan müzik kariyerini Tütmezdi Bacaları isimli albümünü 1980 yılında çıkararak sürdürdü.

123015587_376630293536622_1787487155867231280_n

Sait Uçar, orta okul sıralarında ilk bestesini yaparken 26 albümünde söz ve müzikler kendisine ait.. Sait Uçar kendi albümlerinin yanı sıra bir çok Karadenizli şarkıcının albümüne de besteleriyle katkı verdi.

SSS

25 yıldan uzun süre profesyonel olarak müzik kariyerini sürdüren Uçar, adını Karadeniz müziğinin unutulmazları arasına yazdırdı

273120700_274471974790982_1390354468958400158_n
Evli ve iki çocuk babası olan Uçar bir süredir yakalandığı kanser ile mücadele ederken 2021 yılında da bir ameliyat geçirmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor'da o ödülü kazanmayı başardılarSurvivor'da o ödülü kazanmayı başardılar
Hayranları şokta! Final kararı aldıHayranları şokta! Final kararı aldı
Göğüs dekolteli poza tepki! 'Acil silikon taktır!'Göğüs dekolteli poza tepki! 'Acil silikon taktır!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EPGİS duyurdu! Benzine zam

EPGİS duyurdu! Benzine zam

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin şifresi çözüldü!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin şifresi çözüldü!

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Kılıçdaroğlu'ndan adaylık iddiasına yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan adaylık iddiasına yanıt

Başına talih kuşu kondu! Yeni adresi şaşırttı

Başına talih kuşu kondu! Yeni adresi şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Her zerresi faydalı! Sevseniz de sevmeseniz de yemelisiniz

Her zerresi faydalı! Sevseniz de sevmeseniz de yemelisiniz

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Bilim insanlarından korona itiraflar: Pişmanım

Bilim insanlarından korona itiraflar: Pişmanım

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.