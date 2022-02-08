Karadeniz müziğinin sevilen ismi Sait Uçar hayatını kaybetti

Karadeniz ozanı kemençe sanatçısı Sait Uçar, bir süredir tedavi gördüğü hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Sait Uçar’ın menajeri Naz Özcan açıklamasında "Çınarımız canımız Sait Uçar'ı kaybettik. Mekânı cennet olsun. Allah bizlere ve sevenleri sabır versin" dedi.

TRABZONSPOR'DAN SAİT UÇAR PAYLAŞIMI

Trabzonspor Kulübü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Karadeniz ezgileriyle dertlendi, derdini anlattı; neşelendi, neşesini paylaştı. Bu dünyadan bir #SaitUçar geçti" ifadelerini kullandı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ise paylaşımında "Karadeniz’in yanık sesi bölgemizin ve sanat camiasının sevilen ismi değerli dostumuz Sait Uçar beyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

SAİT UÇAR KİMDİR?

Sait Uçar 3 Nisan 1962'de Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. Karadeniz müziğinin önemli temsilcilerinden olarak gösterilen Uçar onlarca esere imza attı.

İlk ve orta öğrenimini Hamsiköy'de tamamladıktan sonra Trabzon Ticaret Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Radyosu'nda başlayan müzik kariyerini Tütmezdi Bacaları isimli albümünü 1980 yılında çıkararak sürdürdü.

Sait Uçar, orta okul sıralarında ilk bestesini yaparken 26 albümünde söz ve müzikler kendisine ait.. Sait Uçar kendi albümlerinin yanı sıra bir çok Karadenizli şarkıcının albümüne de besteleriyle katkı verdi.

25 yıldan uzun süre profesyonel olarak müzik kariyerini sürdüren Uçar, adını Karadeniz müziğinin unutulmazları arasına yazdırdı



Evli ve iki çocuk babası olan Uçar bir süredir yakalandığı kanser ile mücadele ederken 2021 yılında da bir ameliyat geçirmişti.

