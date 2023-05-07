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  4. Karaman'da 17 yaşındaki genç kız dehşet saçtı! Eski erkek arkadaşının sevgilisini sokak ortasında bıçakladı

Karaman'da 17 yaşındaki genç kız dehşet saçtı! Eski erkek arkadaşının sevgilisini sokak ortasında bıçakladı

07.05.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Karaman'da meydana geldi. İddiaya göre sokakta 17 yaşındaki Ş.K.; evlerinin bulunduğu sokakta eski erkek arkadaşı E.D.'nin yeni kız arkadaşı Ç.S. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ç.S., üzerinde bulunan bıçağı, Ş.K.'nin bacağına saplayarak kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Ş.K., hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da 17 yaşındaki genç kız dehşet saçtı! Eski erkek arkadaşının sevgilisini sokak ortasında bıçakladı

Karaman'daki korkunç olay, geçen cuma günü 20.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 713 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ş.K., evlerinin bulunduğu sokakta eski erkek arkadaşı E.D.'nin yeni kız arkadaşı Ç.S. ile karşılaştı. Sokak üzerinde başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Ç.S., üzerinde bulunan bıçağı, Ş.K.'nin sağ bacağına saplayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Kanlar içinde yere yığılan Ş.K., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Ş.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Ç.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan Ç.S. hakkında soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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(DHA)

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