Karaman'da 17 yaşındaki genç kız dehşet saçtı! Eski erkek arkadaşının sevgilisini sokak ortasında bıçakladı

Karaman'daki korkunç olay, geçen cuma günü 20.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 713 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ş.K., evlerinin bulunduğu sokakta eski erkek arkadaşı E.D.'nin yeni kız arkadaşı Ç.S. ile karşılaştı. Sokak üzerinde başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Ç.S., üzerinde bulunan bıçağı, Ş.K.'nin sağ bacağına saplayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kanlar içinde yere yığılan Ş.K., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Ş.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Ç.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan Ç.S. hakkında soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
(DHA)