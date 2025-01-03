Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Hesabı görünce kocası gözlerine inanamadı! 837 TL zannettiği içeceğin gerçek fiyatı 87 bin TL çıkınca şoke oldu: "Kocam beni terk etti"

Hesabı görünce kocası gözlerine inanamadı! 837 TL zannettiği içeceğin gerçek fiyatı 87 bin TL çıkınca şoke oldu: "Kocam beni terk etti"

03.01.2025 12:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta 'lynsey_36' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın eşiyle birlikte bir bara bir şeyler içmeye gittiklerinde başına gelen ilginç bir olaydan söz etti. 18.90 sterlin (yaklaşık 837 TL) zannettiği içeceği içtikten sonra hesabı görünce kocasının kendisini terk ederek mekanda yalnız bıraktığını söyleyen Lynsey, "Kocama hesabı gösterdiğimde bana çok kızdı. Bu yüzden bardan ayrıldı. Beni bununla baş başa bıraktı." dedi.

Hesabı görünce kocası gözlerine inanamadı! 837 TL zannettiği içeceğin gerçek fiyatı 87 bin TL çıkınca şoke oldu: "Kocam beni terk etti"

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Londra şehrinde eşiyle birlikte bir bara giden Lynsey isimli bir kadın otel barında tek bir kokteylin 2.000 sterline (yaklaşık 87 bin TL) satıldığını çok ilginç bir şekilde öğrendi. Lynsey, TikTok'ta yaptığı paylaşımında '18 90' adlı bir kokteyl sipariş ettiğini söyledi. Kadın, menünün tasarımından dolayı kokteylin fiyatını 1.890 sterlin değil 18,90 sterlin olduğunu varsaydı. Hesap geldiğinde ise hem kadın hem de kocası büyük bir şaşkınlık geçirdi.

FİYATINI GÖRÜNCE İNANAMADILAR

000

Kokteylin gerçek fiyatının 1.890 sterlin olduğunu öğrenince kocasının kendisini mekanda yalnız bırakarak terk ettiğini söyleyen Lynsey, " Barın arkasındaki genç adama, 'Bak, çok üzgünüm, 1.890 £ olduğunu bilmiyordum,' dedim. Kocam da olmadığı için hesabı kendim ödemek zorunda kaldım" dedi.

12

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sorun menüde, tasarımda ve baskıda. Eğer net değilse itiraz edebilirsiniz." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Beni bu durumdan daha çok korkutan şey, sizi böyle bir durumda yalnız bırakan kocanızın davranışları. Sizin için çok üzgünüm" yorumunda bulundu.

İlginizi Çekebilir

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bluzunu açıp öpmeye başladı

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bluzunu açıp öpmeye başladı

 Mahkum ve gardiyan arasındaki yasak aşkı güvenlik kameraları ortaya çıkarttı

Mahkum ve gardiyan arasındaki yasak aşkı güvenlik kameraları ortaya çıkarttı

 Gece kulübünde tanımadığı bir adamla öpüştü! Saatler sonra hayatını kaybetti

Gece kulübünde tanımadığı bir adamla öpüştü! Saatler sonra hayatını kaybetti

 Okul kıyafetini veliler uygunsuz buldu

Okul kıyafetini veliler uygunsuz buldu

 Yalan makinesine bağladı! "İnanamıyorum"

Yalan makinesine bağladı! "İnanamıyorum"
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok hesap
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
6 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memurun emeklinin zam tablosu kesinleşti

6 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memurun emeklinin zam tablosu kesinleşti

Kızı ile mahkemelik olmuştu! Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı

Kızı ile mahkemelik olmuştu! Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı

Kocası hesabı görünce onu terk etti! 837 TL zannetti ama...

Kocası hesabı görünce onu terk etti! 837 TL zannetti ama...

Kocasının kendisini darp ettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı

Kocasının kendisini darp ettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı

Yılanın ısırdığı adam yoğun bakıma kaldırıldı! Canlı canlı paylaştı

Yılanın ısırdığı adam yoğun bakıma kaldırıldı! Canlı canlı paylaştı

Damat konuşmasıyla şaşırttı! Kayınvalide gözyaşlarını tutamadı

Damat konuşmasıyla şaşırttı! Kayınvalide gözyaşlarını tutamadı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.