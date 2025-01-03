Hesabı görünce kocası gözlerine inanamadı! 837 TL zannettiği içeceğin gerçek fiyatı 87 bin TL çıkınca şoke oldu: "Kocam beni terk etti"

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Londra şehrinde eşiyle birlikte bir bara giden Lynsey isimli bir kadın otel barında tek bir kokteylin 2.000 sterline (yaklaşık 87 bin TL) satıldığını çok ilginç bir şekilde öğrendi. Lynsey, TikTok'ta yaptığı paylaşımında '18 90' adlı bir kokteyl sipariş ettiğini söyledi. Kadın, menünün tasarımından dolayı kokteylin fiyatını 1.890 sterlin değil 18,90 sterlin olduğunu varsaydı. Hesap geldiğinde ise hem kadın hem de kocası büyük bir şaşkınlık geçirdi.

FİYATINI GÖRÜNCE İNANAMADILAR

Kokteylin gerçek fiyatının 1.890 sterlin olduğunu öğrenince kocasının kendisini mekanda yalnız bırakarak terk ettiğini söyleyen Lynsey, " Barın arkasındaki genç adama, 'Bak, çok üzgünüm, 1.890 £ olduğunu bilmiyordum,' dedim. Kocam da olmadığı için hesabı kendim ödemek zorunda kaldım" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sorun menüde, tasarımda ve baskıda. Eğer net değilse itiraz edebilirsiniz." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Beni bu durumdan daha çok korkutan şey, sizi böyle bir durumda yalnız bırakan kocanızın davranışları. Sizin için çok üzgünüm" yorumunda bulundu.