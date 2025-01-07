57 yaşındaki kadının estetik operasyonlardan önceki ve sonraki görüntüsü şoke etti! "Bu nasıl 57 yaş?"

MYNET|DIŞ HABERLER Kaliforniya'nın Beverly Hills kentinde yaşayan bir estetik cerrahın 57 yaşındaki hastasının öncesi ve sonrası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşması büyük ilgi gördü.

Doktor, YouTube biyografisinde "Hastalarım, ameliyattan 20 yıl daha genç görünerek çıktıkları ve yine de kendileri gibi göründükleri için Truesdale Zaman Makinesi'ne girdiklerini söylüyorlar" notunu ekledi. Son paylaşımı da bunu ispat eder nitelikteydi. Çünkü 57 yaşındaki bir hastanın ameliyatlarının ardından 20 yaş daha genç olduğu sosyal medya kullanıcıları tarafından belirtildi.

İŞLEMLERİ SIRALADI

Görüntülerin başında doktor 'bugün ne yapıyoruz?' diyerek hastasına dönüyor ve 57 yaşındaki hasta, "Derin planlı yüz germe, derin planlı boyun germe, üst blefaroplasti, alt üst blefaroplasti, aşırı torbalanmam olduğu için deri sıkıştırma, kaş kaldırma, çene implantı ve yağ transferi yaptırıyorum" yanıtını vererek kendisine uygulanan tüm işlemleri sıraladı. Ardından ise bu işlemlerin sonrasında hastanın ulaştığı yeni fiziksel görüntü paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Vay canına!!!! Bu, sonuçların kesinlikle mükemmel olduğu ilk önce ve sonrası görüntüleri" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok doğal görünüyor, abartılmamış. Harika görünüyor" yorumunda bulundu.