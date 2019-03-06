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Kardashian-Jenner ailesinde kıskançlık krizi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.03.2019 16:53 | Son Güncelleme

Kardashian-Jenner ailesinde bir kriz daha... Ailenin bir zamanlar en ünlü ve en zengin üyesi olan Kim Kardashian'ın pabucu dama atıldı; Kylie Jenner'ın, bütün zamanların en genç milyarderi seçilmesi ortamı gerdi.

Kardashian-Jenner ailesinde kıskançlık krizi!

Kylie Jenner'ın, bütün zamanların en genç milyarderi seçildi aile karıştı.

İnternetteki Radaronline sitesinde yer alan haberlere göre, kardeşi Kylie'nin böyle bir unvan elde etmesine de kendisinden daha çok kazanmasına da dayanamayan Kim Kardashian, annesi Kris Jenner'ı suçladı.

Bütün öfkesini annesinden çıkaran Kim Kardashian, ailenin akıl hocası diye bilinen Kris Jenner'ı kendisini başarısızlığa uğrattığını ileri sürdü.

Kim Kardashian'ın Kylie Jenner'ı bu kadar kıskanmasının nedeni kendisinin de tıpkı kardeşi gibi bir makyaj koleksiyonu bulunması.

kkwkylie

Ancak onun koleksiyonu kardeşininden daha değersiz duruma düştü. Kardashian da bu durumdan annesi Kris Jenner'ı sorumlu tuttu.

Bir zamanlar ailenin en çok kazanan ve en ünlü üyesi olan Kim Kardashian annesini "kendisini bir kenara atıp yeni para makinesi olarak gördüğü kardeşi Kylie'ye yanaşmakla suçladı.

Aileye yakın bir kaynak "Kim, bir süredir Kylie'nin son zamanlarda yarattığı fırtınanın önüne geçmeye çalışıyor. Ama bu işte başarılı olamıyor" diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
kylie jenner Kardashian- Jenner

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