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Kardashian’lar 2007'den bu yana nasıl değişti?

DİZİ HABERLERİ  | 09.09.2020 16:12 | Son Güncelleme

Kardashian ailesinin hayatını anlatan Keeping Up With The Kardashians adlı reality şov 2021’de sona erecek. Dünyanın en çok konuşulan ailesi 2007’de ilk kez ekrana geldiğinden bugüne dek büyük bir değişim geçirdi.

Kardashian’lar 2007'den bu yana nasıl değişti?

Şovun iptal edildiğine dair Kim Kardashian tarafından yapılan duyurunun ardından, ailenin nasıl bir değişimden geçtiğine birlikte göz atalım.

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KIM

Elbette ki ailenin en ünlü üyesi olan Kim Kardashian, Paris Hilton’un en yakın arkadaşı olarak biliniyordu.

Kocaman halka küpeler ve halter yaka giysiler yerini daha stil sahibi bir görünüme bıraktı.

Kim Kardashian, 13 yıl sonra neredeyse tanınmaz halde.

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Göz alan dudak parlatıcıları ise yerini kontör makyajına bıraktı. En büyük değişim ise Kim’in Kanye West ile 2014’te evlenmesi oldu.

Aradan geçen 13 sene içerisinde Kim Kardashian’ın dört çocuğu oldu. Son aylarda ise Kim, kocası Kanye’nin sinir krizleriyle mücadele ediyor. Bipolar tanısı konan rapçi, sürpriz bir kararla başkanlık kampanyası başlattı. Bu karar bir çok insan için şok edici oldu.

KOURTNEY

Stil arayışındaki Kourtney, artık daha şık.
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Kim Kardashian gibi Kourtney de halter yaka üstlerin ve büyük halka küpelerin hayranıydı. Reality şovun ilk sezonunda 27 yaşında olan Kourtney, o zamanlar 24 yaşında olan erkek arkadaşı Scott Disick ile birlikteydi. Çift sonradan üç çocuk sahibi oldu ancak 2017’de aldatma iddiaları nedeniyle ayrıldı.
Birliktelikleri inişli çıkışlı olmasına rağmen çift, boşandıktan sonra çocukları için arkadaş kalmaya devam etti.

Şu an 40 yaşında ve üç çocuk annesi olan Kourtney bir gün bile yaşlanmış görünmüyor. Katı bir bağlılıkla organik besin tüketen Kourtney formunu organik tutkusuna bağlasa da göğüs büyütme ameliyatı geçirdiğini itiraf etti.

KHLOE

Khloe, 13 yıl içinde ciddi bir çıkış yakaladı.
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Şu an 35 yaşında olan Khloe, şovun pilot bölümü çekildiğinde 22 yaşındaydı. O günden bu yana inanılmaz kilo vererek dönüşüm geçiren Khloe, haftada beş gün spor yapıyor. Kilo verdiğinden bu yana Khloe giydiği kıyafetlerle kıskanılası vücudunu sergilemekten çekinmiyor. Khloe için geçtiğimiz iki yıl eşinin kendisini aldatma haberleri nedeniyle zor geçti. Ancak Kardashian ailesinin desteği sayesinde kısa sürede toparlandı.

KENDALL

Çocuk yüzlü Kendall, yıllar içinde bir süper modele dönüştü.
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Dizinin ilk başlarında henüz 13 yaşında olan Kendall, artık üst düzey markalarla iş birliği yapan bir süper model. 2015’te GQ tarafından yapılan “Dünyanın En Havalı İnsanları” anketinde birinci seçilen Kendall, moda dünyasında fırtınalar estiriyor. Forbes’a göre Kendall, 2016 senesinde dünyanın en çok kazanan modellerinden biriydi.

KYLIE

Kylie’nin çocuk halinden eser yok.
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Ailenin en genç üyesi olan Kylie, şov başladığında 9 yaşındaydı. Sosyal medya aracılığı ile bilinirliğini artıran Kylie, kendi kozmetik markası Kylie Cosmetics’i piyasaya sürdüğünden beri makyaj kraliçesi oldu ve geçen yıl tüm zamanların en genç milyarderleri arasına girdi.

Görünümündeki önemli değişikliğe rağmen yalnızca dudak dolgusu yaptırdığını söyleyen Kylie, daha sonra 2016’da yanak ve çene ameliyatı, göğüs ameliyatı olduğunu inkar etti.

İki yıl sonra “Tüm dolgumdan kurtuldum” paylaşımıyla, yaptırdığı dolgular olduğunu itiraf etti. Kylie, Şubat 2018’de Travis Scott ile birlikte ilk bebeğini kucağına aldı.

CAITLYN

Eskiden Bruce Jenner olarak bilinen Caitlyn, 2015’de trans bir kadın olarak karşımıza çıktı.
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13 yıl içinde en büyük değişimi geçiren ise dizinin başlarında Bruce Jenner olarak tanıdığımız Caitlyn’de oldu. Eski altın madalya ödüllü olimpiyatçı tüm hayatını gizlice cinsiyet dismorfisi ile savaşarak geçirdi ve daha sonradan cinsiyet değiştirmeye karar verdi. Üç kez evlenen Caityln’in altı Kendall ve Kylie dahil olmak üzere biyolojik çocuğu var.

ROB

Rob, yıllardır fazla kilolarıyla savaşıyor.
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Başlarda yalnıca kız kardeşlerinin yanında bir figür olarak yer alan Rob, talk şov sunucusu Adrienne Bailon’la kamera karşısındaki romantizmi ile parladı. İkili 2007’de ilişki yaşamaya başladı ancak 2009’da Rob, aldatıldığını iddia etti.

2012’nin sonunda sağlıksız bir şekilde yemek yiyerek kilo almaya başlayan Rob, ertesi sene ailesinin dizisinden yavaş yavaş çekildi. O yıl Tip 2 diyabet hastası olduğunu öğrenen Rob’un sağlığı giderek kötüleşti ve bu durum Rob’un değişmesi için motivasyon kaynağı oldu.

Rob, 2016’da Tayga’nın bebeğinin annesi olan Black Chyna ile ilişki yaşamaya başladı. Tayga ise o sıralarda kız kardeşi Kylie Jenner ile çıkıyordu. Ancak inişli çıkışlı devam eden ilişki, bir dizi kavganın ardından 2016’da kızları Dream’in doğmasıyla sonlandı.

Babasıyla arasında güçlü bir bağ bulunan Dream, Rob’un yaşam tarzını değiştirmesinde en büyük itici güç oldu. Rob bu yıl Haziran ayında kız kardeşi Kourtney’in doğum gününe katıldığında mutlu ve sağlıklı görünümüyle dikkat çekti.

KRIS

Kris de yıllar içinde hiç yaşlanmayanlardan.
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Anne Kris Jenner, yıllar içinde birçok heyecan verici proje içinde yer aldı. Kendi talk şovunu yapmakla kalmayan Kris aynı zamanda bir yemek kitabı çıkardı. Çocuklarının kariyeriyle de ilgilenen Kris, onların toplamda 45 milyon sterlinlik bir servet kazanmalarını sağladı. Dokuz torunu olan 64 yaşındaki Kris yaşını hiç göstermiyor.

Kaynak: The Sun

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