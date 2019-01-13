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Kardeş Çocukları dizisi hangi gün yayınlanacak? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

DİZİ HABERLERİ  | 13.01.2019 20:52 | Son Güncelleme

Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Kardeş Çocukları'nın yayın günü belli oldu. Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl ve Nur Fettahoğlu'nu buluşturan dizi Pazar akşamları ekrana gelecek.

Kardeş Çocukları dizisi hangi gün yayınlanacak? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği başrollerini Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Furkan Andıç, Afra Saraçoğlu, Murat Daltaban, Alara Turan, Engin Altan, Evrim Doğan, Batuhan Ekşi ve Nilay Erdönmez'in paylaştığı 'Kardeş Çocukları' çok yakında Star’da başlıyor.

Sarsıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyenlerin büyük beğenisini toplayacak olan Kardeş Çocukları'nda yıllar önce birbirinden kopan iki kız kardeşin; Ümran (Ayça Bingöl) ve Umay'ın (Nur Fettahoğlu) yıllar sonra benzer kaderleri yaşayan kızlarıyla sınavını konu alan dizi soluksuz hikayesiyle her hafta izleyenleri ekran başına toplayacak.

KARDEŞ ÇOCUKLARI KONUSU NEDİR?
Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran (Ayça Bingöl) ve Umay (Nur Fettahoğlu). Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, “Sosyetik güzel’’ Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul’dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.

Senaryosunu Sırma Yanık'ın, yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği "Kardeş Çocukları" çok yakında Star’da ekrana gelecek.

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