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Kardeşini bıçaklayıp, kendisini eve kapattı! Polis güçlükle ikna etti

25.11.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Veli E. (25), tartıştığı kardeşi Emrah E.'yi (20) bıçakla ayağından yaraladı. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen Veli E., polisi karşısında görünce kendisine zarar vermeye başladı. Veli E., bir süre kaçtıktan sonra kendisini eve kapatırken, polis tarafından güçlükle ikna edilip etkisiz hale getirildi. İşte olayın detayları...

Kardeşini bıçaklayıp, kendisini eve kapattı! Polis güçlükle ikna etti

Dehşete düşüren olay, saat 11.30 sıralarında, Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5724 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kullandığı maddenin etkisiyle kardeşi Emrah E. ile tartışmaya başlayan Veli E., kardeşini bacağından bıçaklayarak yaraladı.

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Emrah E., ambulansla hastaneye götürülürken, polis ise Veli E.'yi aramaya başladı. Ara sokakta polisle karşılaşan Veli E., yanında taşıdığı bıçak ile kendisine zarar vermeye başladı. Polisin ikna etmeye çalıştığı Veli E., kaçıp kendisini eve kapattı.

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Polis, Veli E.'den bıçağı bırakıp, teslim olmasını istedi. Polisin bu talebine bardak ve vazo fırlatarak karşılık veren Veli E., güçlükle ikna edildi.

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Üzerinde bulunan ekmek bıçaklarını polise veren Veli E., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(DHA)

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antalya bıçaklı saldırı

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