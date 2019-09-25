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Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 21:58 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da 3 ay önce yüzmek için girdiği nehirde boğularak hayatını kaybeden kardeşinin acısına dayanamayan ağabey, cesedin bulunduğu yerde kayboldu. Sualtı arama kurtarma ekipleri, şahsı bulmak için çalışma başlattı.

Diyarbakır’da 3 ay önce yüzmek için girdiği Dicle Nehri’nde akıntıya kapılıp kaybolan Muhammed Özcan'ın (18) cansız bedeni, kaybolduktan 4 gün sonra bulunmuştu. Yapılan otopsinin ardından Özcan, ailesi tarafından toprağa verilmişti.

Olayın üzerinden 3 ay geçmesine rağmen Muhammed Özcan'ın ağabeyi Ramazan Özcan, iddiaya göre kardeşinin sürekli rüyasına girdiğini çevresine anlattı.

KARDEŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SONRA PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

Kardeşinin ölümünden sonra psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Ramazan Özcan'dan sabah saatlerinden beri haber alamayan ailesi, arama çalışmaları sonrası Özcan'a ait arabayı kardeşinin cansız bedenin çıkarıldığı yerde buldu.

Ayak izlerini takip eden aile, Ramazan Özcan’ın nehre atlamış olma ihtimali nedeni ile durumu 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçlerine bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Güvenlik güçlerinin yaptığı inceleme sonrası herhangi bir ize ulaşılamaması üzerine bölgeye sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, botlarla nehirde arama çalışmasına başladı. Ramazan Özcan’a ulaşamayan ekipler havanın kararması sonrası çalışmalarına yarın sabah saatlerinde başlamak üzere ara verdi.

YAKINLARININ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Özcan’ın yakınlarının nehir kenarındaki çaresiz bekleyişi sürerken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

(DHA)


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Kardeşinin boğulduğu yerde kaybolduKardeşinin boğulduğu yerde kayboldu
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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Kayıp Dicle Nehri

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