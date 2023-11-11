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KARDEŞLERİM 104. BÖLÜM FULL İZLE! Kardeşlerim saat kaçta başlıyor, yeni bölümde neler olacak? ATV yayın akışı

11.11.2023 18:34 | Son Güncelleme:
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Kardeşlerim dizisi ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u kadrosunda bulunduran sevilen dizinin 104. bölümü sorgulanıyor. Kardeşlerim yeni bölüm heyecanla bekleniyor. Peki, Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak? İşte Kardeşlerim 104. bölüm Atv canlı izle ekranı ve son bölüm özeti

Kardeşlerim yeni bölüm ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Cumartesi akşamları reytinglerinde Gönül Dağı ile yarışan Kardeşlerim dizisi ATV yayın akışı listesinde yer almasıyla merak edildi. Bir arkadaş grubunun başından geçenlerin anlatıldığı dizi 4. sezonu ile yayın hayatına devam ediyor. İşte Kardeşlerim 104. bölüm ATV canlı izle ekranı ve ATV yayın akışı

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZETİ

Şengül’ün alkolün etkisiyle itiraf ettiği gerçekler, Ömer ile Suzan’da büyük bir şok etkisi yaratırken, Berk ve Elif cephesinde ise şaşırtıcı gelişmelere neden olur. Şengül, yaşananlardan sonra, kendini Orhan’a affettirmenin yollarını arar. Tolga ile Elif, hiç beklenmedik bir durumun içine çekilirken, Mahir hayatıyla ilgili yeni bir karar alır. Akif, Süreyya ve Yaman cephesinde önemli gelişmeler, gelgitler yaşanmaya devam ederken, Sarp’la ilgili birtakım gerçekleri öğrenen Asiye’nin onunla hesaplaşması, tüm Ataman Koleji’ne korku dolu anlar yaşatır.

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KARDEŞLERİM 104. BÖLÜM FULL İZLE!

Tırabzanlardan aşağı düşen Sarp, hemen hastaneye kaldırılırken; tüm Eren ailesi, Asiye'nin bu olayda suçsuz olduğunu ispatlamak için çabalar. Kulüpte, yeni açılacak bir pozisyon için seçmelere katılan Şengül'ün karşısına, şaşırtıcı bir rakip çıkar. Sarp'ın başına gelenlerden sonra, Yasmin ve Asiye arasındaki gerginlik, had safhaya çıkar. Akif ile Nebahat, Suzan'a yeni bir ilişki yaşatmak için harekete geçerler. Sarp ve annesinin, Asiye'ye karşı yaptığı beklenmedik hamle ise tüm Eren ailesini büyük bir korkuyla karşı karşıya getirecektir.

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ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Ateş Kuşları
16:00 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Safir
02:20 Kuruluş Osman
04:30 Cennetin Gözyaşları

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