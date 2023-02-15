Kardeşlerim'in Resul'ü Ogün Kaptanoğlu minik depremzedeye umut oldu! "Adam gibi adam!"

Ogün Kaptanoğlu'nun deprem bölgesinden yaptığı son paylaşım gündem oldu. Kardeşlerim'in yanı sıra Parmaklıklar Ardında, Diriliş Ertuğrul, Mehmetçik Kut'ül Amare gibi dizilerde sergilediği oyunculuk performansı da beğenilen ünlü oyuncu, Ogün Kaptanoğlu'nun paylaşımını görenler oldukça duygulandı.

Zeynep'in isteği üzerine köpeğine çadır yaptıklarını belirten ünlü oyuncu paylaşımına şu notu düştü:

"Zeynep ile birlikte arkadaşına elimizden geldiğince bir kulübe yaptık.. Dediğin gibi Zeynep, o da üşümesin yazık! O güzel kalbinden, yüzünden gülüşlerin eksik olmasın çocuk"

KARDEŞLERİM DİZİSİNİN OYUNCUSU OGÜN KAPTANOĞLU'NUN PAYLAŞIMINA YORUM ÜSTÜNE YORUM

Ünlü oyuncunun bu güzel paylaşımı sonrası birçok sosyal medya kullanıcısı yorumda bulundu.

İşte o yorumlardan bazıları:

"Siz gerçekten meleksiniz. Allah tüm dualarınızı kabul etsin. İyi ki varsınız sizi çok seviyorum"

"Çok ama çok güzelsiniz. Harikasınız, muhteşemsiniz. Allah var etsin inşallah sizi"

"İyi kalbinizden öperim sizin"

"İçim titredi fotoğraflara bakarken. Ogün bey siz ve sizin gibi insanlar iyi ki varlar"

NE OLMUŞTU?

Ogün Kaptanoğlu Türkiye'yi derinden sarsan depremin ardından Hatay’da çalışmalara katıldı.

Ünlü oyuncu Ogün Kaptanoğlu, küçük Şevket’i ve ablasını enkaz altından çıkardıkları görüntülere sosyal medya hesabında yer verdi.

Görüntülerde Şevket’in "5 dakika sonra kaldıracak mısınız?" sorusuna Kaptanoğlu’nun "5 dakika bilemedin 10 dakika sonra sizi çıkaracağız oradan. Az kaldı abiciğim" yanıtını verdiği anlar yürek yaktı.

Ogün Kaptanoğlu daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sabaha kadar süren 6,5 saatlik çalışma sonucu profesyonel kurtarma ekibi arkadaşlarımızla Şevket kardeşimizi enkazdan alabildik.

Maalesef son ana kadar kardeşi için direnen Halime' yi ambulansa alırken tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Şevket'in kurtulduğunu gören Halime'nin sevindiğini gördük, söylediklerini unutamayacağız.. sonra huzurla aramızdan ayrıldığını düşünüyoruz. Üzülerek söylemeliyiz ki, Şevket anne, baba, abla ve kız kardeşini kaybetti. Düşünmekten insan kendini alamıyor, keşke elimizde ki imkanlar ve zaman bizden yana olsaydı.

Tarifi mümkün olmayan duygularımızla, tüm ekip arkadaşlarıma, bizimle omuz omuza çalışan Bolu Komando dan asker kardeşlerime ve kendi kayıplarının acısını yaşarken bizimle enkaza girip mücadele eden Nihat kardeşime selam olsun. İnsan, avunmak için elimizden geleni yaptık diye düşünürken bile utanıyor. Türk Milletinin başı sağolsun, geçmiş olsun.



