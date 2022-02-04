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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Hamile olduğunu bilmeyen kadın doğum yapınca inanamadı

04.02.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayla Fustamante isimli bir kadın doğum hikayesiyle sosyal medya popüler olmayı başardı. Tam 9 ay boyunca hiçbir hamilelik semptomu göstermediğini söyleyen kadın, karın ağrısı şikayetiyle hastanenin acil servisine gittiğinde doğuma alındı. Böbrek taşı olduğunu düşünen kadın kucağında bebeğiyle evine döndü.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Hamile olduğunu bilmeyen kadın doğum yapınca inanamadı

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Hampshire eyaletinde yaşayan Kayla Fustamante isimli bir kadın hamilelik süreciyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Böbrek taşı şüphesiyle hastaneye gittiğini dile getiren kadın, acil serviste hamile olduğunu öğrendi. TikTok’tan yaptığı paylaşıma “38 haftalık hamilesin ve bugün bir bebeğin olacak” notunu ekleyen kadın hayatının en büyük şokunu yaşadığını dile getirdi.

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“BÖBREK TAŞI DEĞİL BEBEKMİŞ”

New Hampshire'daki bir restoranda gece vardiyasında garson olarak çalıştığı sırada dayanılmaz bir ağrı hissettiğini dile getiren Fustamante, acının geçmesi için bir süre dinlendiğini söyledi. Ağrının bütün vücuduna yayılması üzerine hastaneye giden Fustamante, acil servisteki doktorun ultrasonla bakmasından sonra “38 haftalık hamilesin ve bugün bir bebeğin olacak” dediğini söyledi.

Doktorun cümlesinden sonra büyük bir şok yaşadığını belirten Fustamante, “Beni hastanenin doğum bölümüne bağladılar ve aileme 'hey aslında böbrek taşı değil bebek' diyerek tüm telefon görüşmelerini yapmaya başladım.” dedi.

“HAMİLELİK BELİRTİSİ YAŞAMADIM”

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TikTok’ta videosunun kısa sürede popüler olmasından sonra sosyal medya kullanıcıları Fustamante’ya hamilelik belirtisi gösterip göstermediğini sordu. Sırt ağrısı ve hatta doğum kontrolü için ilaç kullandığını ve bunun üzerine Polikistik Over Sendromu nedeniyle düzensiz adet dönemleri olduğunu söyledi. Karnında herhangi bir şişlik olmadığını ifade eden Fustamanta çocuğunu kucağına aldıktan sonra bütün hayatının değiştiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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