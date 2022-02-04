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Karın ağrısı ve kilo kaybı şikayetiyle gitti... Midesinden çıkanlar şaşırttı!

04.02.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te 24 yaşındaki bir kadının midesinden 1,5 kilogram ağırlığından taşlaşmış saç kılı yumağı çıkarıldı. Karın ağrısı ve kilo kaybı şikayetiyle hastaneye başvuran kadın yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyatı yapan Opr. Dr. Murat Özmen, 32 yıllık uzmanlık hayatında saç kılı yumağından oluşan bu kadar büyük kitleye ilk defa rastladığını söyledi.

Karın ağrısı ve kilo kaybı şikayetiyle gitti... Midesinden çıkanlar şaşırttı!

Siirt'te kilo kaybı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran bir kadının midesinde 1,5 kilogram taşlaşmış saç kılı yumağı olduğu tespit edildi. 24 yaşındaki genç kadın ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyatı yapan doktor, 32 yıllık uzmanlık hayatında bu kadar büyük bir kitleye daha önce rastlamadığını ifade ederek, saç kılını yemenin bir tür hastalık olduğunu aktardı ve uzun yıllar yendiğinde bunun taşlaşabildiğini ifade etti.

Siirt'te yaşayan 24 yaşındaki bir kadın, son iki ayda 15 kilo vermesi ve karın ağrısı şikayeti üzerine özel bir hastaneye başvurdu.

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Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Murat Özmen, yaptığı endoskopi sonucu hastanın midesinde bir kitleye rastladı.

AMELİYAT 1 SAAT 15 DAKİKA SÜRDÜ

İşlemlerin ardından ameliyata alınan hastanın midesinden 1,5 kilogram saç kılı yumağı 1 saat 15 dakikalık ameliyatla alındı.

Opr. Dr. Murat Özmen, AA muhabirine, 32 yıllık uzmanlık hayatında saç kılı yumağından oluşan bu kadar büyük kitleye ilk defa rastladığını söyledi.

Taşlaşmış hale gelen saç kılı yumağını endoskopi yöntemiyle çıkarma veya ilaçla eritme şansı olmadığını belirten Özmen şöyle konuştu:

"Tüm mideyi ve on iki parmak bağırsağının tamamını kaplayan taşlaşmış bir kitleydi. Ameliyatta total olarak çıkardık. Şu an hastamız şifaya kavuştu. Genel durumu gayet iyi. İnşallah iki gün içinde hastayı taburcu edeceğiz."

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"32 YILLIK UZMANLIK HAYATINDA BU KADAR BÜYÜK KİTLEYE RASTLAMADIM"

Saç kılını yemenin bir tür hastalık olduğunu aktaran Özmen, uzun yıllar yendiğinde bunun taşlaşabildiğini anlattı.

"Ben 32 yıllık cerrahım. Daha önce bu tür vakalarla karşılaştım, fakat bu kadar büyüğünü görmemiştim." diyen Özmen, bu tür vakaların artık Siirt'te tedavi edilebildiğini kaydetti.

(AA)

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