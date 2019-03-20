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Karın şişmesinin sebepleri nelerdir? Karın şişkinliği tedavisi için ne yapmalı?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 20.03.2019 13:49 | Son Güncelleme

Karın şişkinliği geçici ve basit bir sorun olarak görülse de uzmanlar, karın şişkinliğinin önemli hastalıkların habercisi olabileceğini söylüyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Zorlu, karın şişkinliğine kilo kaybı da eşlik ediyorsa dikkatli olunması gerektiğini anlattı.

Karın şişmesinin sebepleri nelerdir? Karın şişkinliği tedavisi için ne yapmalı?

“Karın şişkinliği, doğal bir durum olabileceği gibi hastalık habercisi de olabilir” diyen Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Zorlu, şunları anlattı:

“Karın şişmesi genellikle sindirim sisteminin normal işlevinin bozulması ve bağırsak gazında artış olması sonucu ortaya çıkar. Fakat karın şişkinliği, karın bölgesinde yer alan organların (mide, bağırsaklar, karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, üreme organları, mesane ve bu organlarla ilişkili kan damarları) hafif veya ciddi hastalıkları sonucunda olabilir. Bu nedenle önemsenmesi gereken belirtilerden biridir” dedi.

Doç. Dr. Mehmet Zorlu, “Süregiden bir karın şişkinliği, özellikle mide-bağırsak hastalıkları açısından önemli bir şikâyet başlığıdır. Karın şişkinliğine; karında hassasiyet, ağrı, geğirme, bulantı, kusma, kabızlık veya ishal, karında gaz, ağıza acı su gelmesi, hazımsızlık gibi şikâyetler eşlik ederse, hastanın mide-bağırsak hastalıkları açısından değerlendirilmesi gerekir. Çünkü karın şişkinliği ve beraberinde ortaya çıkan bu şikayetler; stres kaynaklı dışkılama alışkanlığının değişmesi anlamına gelen huzursuz bağırsak sendromundan mide duvarı iltihaplanması olan gastrite, mide ile onikiparmak bağırsağında görülen yara olan ülserden mide-bağırsak tümörüne, apandisitten çölyak hastalığına, crohn hastalığından helikobakter-pylori enfeksiyonuna kadar pek çok gastrointestinal (mide-bağırsak) hastalıkla ilişkili olabilir” diye konuştu.

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KARIN ŞİŞKİNLİĞİNE KİLO KAYBI EŞLİK EDİYORSA KANSER RİSKİNE DİKKAT

Karın şişkinliğinden mustarip olan hastalarda, halsizlik, karında dolgunluk, çabuk doyma hissi, karın ağrısı, karında ele gelen sertlik gibi şikâyetlerle birlikte son 6 ayda normal kilosunun yüzde 10’undan fazla kayıp, ateşlenme ile gece terlemesi varsa kanserden şüphelenmek gerekebilir” diyen Doç. Dr. Mehmet Zorlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Gastrointestinal (mide-bağırsak) tümörlerde, tümörün yayılım alanına göre, kansızlık (anemi), dışkıda siyahlık veya kırmızı renkli kanamalar hastalık habercisi olabilmektedir. Özellikle 50 yaş üstü erkeklerde ve menopoz sonrası dönemde kadınlarda, demir eksikliği anemisi (kansızlık), karında şişkinlik, ağrı ve hazımsızlık, kilo kaybı varsa kanserden şüphelenilmesi gerekir.

KARIN ŞİŞKİNLİĞİ OLAN HASTA NE ZAMAN HEKİME BAŞVURMALI?

Kişilerin şikâyetlerini iyi dinlemeleri gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Mehmet Zorlu, “Devam eden karın şişkinliği ve yanında başka şikâyetlerin olması; karın bölgesinde hassasiyet, şiddetli ishal ve dışkıda kan görülmesi, yüksek ateş, 6- 8 saat yemeden ve içmeden kesilme gibi şikâyetler varsa muhakkak hekime başvurmak gerekir. Bu şikayetlerle gelen hastalara, kan tahlilleri, dışkı tetkikleri, dışkıda gizli kan tetkiki, ultrason röntgen ve gereken hallerde diğer görüntüleme tetkikleri (BT, MR vs.), gastroskopi ve kolonoskopi gibi tetkikler yapılabilir” diyerek sözlerini noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
karın şişkinliği sağlık

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