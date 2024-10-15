Karısına cinsel tacizde bulunduğunu söylediği sarhoş turisti tek yumrukla bayılttı! Ortalık bir anda karıştı

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Pattaya bölgesindeki bir plajda ismi açıklanmayan İngiliz turist, sarhoş olduktan sonra çevresindeki kadınlarla selfie çekilmek istedi. Bir grup kadınla selfie çekildikten sonra adamın kadınlardan birine dokunduğu ve onu öpmeye çalıştığı iddia edildi. O anlarda kadının kocası durumu fark etti ve İngiliz turiste tepki gösterdi.

Öfkelenen koca turistin suratına bir yumruk atarak onu bayılttı. Thai Examiner'ın bildirdiğine göre olay yerine çağrılan polis ekipleri turisti hastaneye götürdü. Polisin olayı daha fazla araştırıp araştırmadığı bilinmiyor.