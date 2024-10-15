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  4. Karısına cinsel tacizde bulunduğunu söylediği sarhoş turisti tek yumrukla bayılttı! Ortalık bir anda karıştı

Karısına cinsel tacizde bulunduğunu söylediği sarhoş turisti tek yumrukla bayılttı! Ortalık bir anda karıştı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.10.2024 10:32
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Taylandlı bir eş, karısına cinsel tacizde bulduğunu iddia ettiği sarhoş bir İngiliz turisti tek yumrukla yere serdi. O anlar çevredekiler tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedilirken olaya ilişkin detayların henüz netleşmediği ifade edildi.

Karısına cinsel tacizde bulunduğunu söylediği sarhoş turisti tek yumrukla bayılttı! Ortalık bir anda karıştı

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Pattaya bölgesindeki bir plajda ismi açıklanmayan İngiliz turist, sarhoş olduktan sonra çevresindeki kadınlarla selfie çekilmek istedi. Bir grup kadınla selfie çekildikten sonra adamın kadınlardan birine dokunduğu ve onu öpmeye çalıştığı iddia edildi. O anlarda kadının kocası durumu fark etti ve İngiliz turiste tepki gösterdi.

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Öfkelenen koca turistin suratına bir yumruk atarak onu bayılttı. Thai Examiner'ın bildirdiğine göre olay yerine çağrılan polis ekipleri turisti hastaneye götürdü. Polisin olayı daha fazla araştırıp araştırmadığı bilinmiyor.

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