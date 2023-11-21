Karısından çıplak fotoğraf isteyen adama tepkisi gündem olmuştu...Yusuf Kavaklı ve Nur Viral'in o anları yayınlandı

Hayatta Her şey Var programına çıkan Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı Yazar konuk olduğu programda kendisine yöneltilen "Evliler birbirine çıplak fotoğraf gönderebilir mi, günah mı?" sorusu karşısında çok sinirlenmişti

Kavaklı karısından çıplak fotoğraf isteyen adama sinirlenerek, "Bre salak. Zaten yan yana yatıyorlar" demişti. O anlarda Nur Viral'in hareketleri de gündem olmuştu.

Sapien Project adlı Instagram hesabı o anları farklı bir formatta yayınladı. Nur Viral'in çok beğendiği video yayında da paylaşıldı. Yusuf Kavaklı ve Nur Viral o anları izlerken gülme krizine girdi.

Yusuf Kavaklı bu videoyu çekenlere teşekkür etti, Nur Viral o anlarda "Hocam çok tatlısınız sizi çok seviyoruz. Diyaloğumuzu almış böyle paylaşmış biz sevgiyle kucaklıyoruz" dedi.







