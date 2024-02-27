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  4. Karısını, bacanağını ve 9 yaşındaki yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü! Adıyaman'da korkunç olay

Karısını, bacanağını ve 9 yaşındaki yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü! Adıyaman'da korkunç olay

27.02.2024 06:35
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Adıyaman'da kan donduran bir olay meydana geldi. Samsat ilçesindeki Taşkuyu köyünde yaşayan Kasım A,. karısını, bacanağını ve 9 yaşındaki yeğenini gözünü kırpmadan silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Karısını, bacanağını ve 9 yaşındaki yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü! Adıyaman'da korkunç olay

Adıyaman'daki Taşkuyu köyünde yaşayan Kasım A, henüz belirlenemeyen nedenle eşi ve bacanağıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Kasım A. yanında bulundurduğu tabancayla eşi Tuğba A, bacanağı Abidin A. ile bacanağının 9 yaşındaki oğlu Mustafa A'ya ateş ederek ağır yaraladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KUIRTARILAMADILAR

112 Acil Servis ekiplerince, Samsat ve Kahta devlet hastaneleri ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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HER YERDE ARANIYOR

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

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(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adıyaman
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