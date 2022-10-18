Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Karısını çocuğunun gözü önünde bıçakladı! Cezaevine girince süpürgeyle intihar etmeye çalıştı

Karısını çocuğunun gözü önünde bıçakladı! Cezaevine girince süpürgeyle intihar etmeye çalıştı

18.10.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karısını çocuklarının gözü önünde öldüren bir babanın cezaevinde süpürge sopası kullanarak kendisini öldürmeye çalıştığı bildirildi. İtalya’da yaşanan olay kısa sürede ülke gündemine yerleşmeyi başardı. Adamın süpürge sapını gözünü ovmaya çalışarak intihara kalkıştığı belirtildi.

Karısını çocuğunun gözü önünde bıçakladı! Cezaevine girince süpürgeyle intihar etmeye çalıştı

Rumen asıllı 35 yaşındaki Alexandru Ianosi İtalya’nın Veneto kentindeki evlerinde 4 yaşındaki oğullarının gözü önünde karısı 40 yaşındaki Lilia Patranjel'i bıçaklama suçundan tutuklandı. Daha öncesinden de ikilinin tartışmalarına şahit olduklarını dile getiren görgü tanıkları Ianosi’nin Patranjel’e şiddet gösterdiğini ve üç ayrı olayda kadını darp ettiğini dile getirdi. Şiddet olaylarının artması üzerine Patranjel ayrılmak istediğini belirtince Ianosi onu bıçakladı.

Kıyıya vuran tanımlanamaz nesne panik yarattı! İnsan bacağı zannettiler gerçek bambaşka çıktıKıyıya vuran tanımlanamaz nesne panik yarattı! İnsan bacağı zannettiler gerçek bambaşka çıktı

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

1

Bir mutfak bıçağı alarak eşini göğsünden ve karnından birkaç bıçaklayan Ianosi, hemen polise aradı ve suçunu itiraf etti. Patranej olay yerinde hayatını kaybederken Ianosi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2

Yerel basında yer alan haberlere göre hapishanesindeki hücresinde Ianosi, suçluluk duygusuyla kendisine zarar vermeye çalıştı. Süpürge sapıyla gözünü oymaya çalışan adam hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındığı hastanede komadan uyandıktan sonra Ianosi’nin “Kendimi cezalandırmak için bunu yaptım” dediği iddia edildi.

Havada panik anları! Uçağın içini bir anda duman kapladı... Yolcular nefes alamayınca dua sesleri yükseldiHavada panik anları! Uçağın içini bir anda duman kapladı... Yolcular nefes alamayınca dua sesleri yükseldi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir anda duman kapladı! Yolcular nefes alamayınca...Bir anda duman kapladı! Yolcular nefes alamayınca...
Bir gören bir daha baktı! İç çamaşırlarıyla otobüse binince...Bir gören bir daha baktı! İç çamaşırlarıyla otobüse binince...
3036 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri olay yarattı3036 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri olay yarattı
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar İtalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bir anda duman kapladı! Yolcular nefes alamayınca...

Bir anda duman kapladı! Yolcular nefes alamayınca...

Kendisi 28, kocası 53 yaşında! “Cinsel hayatımız harika”

Kendisi 28, kocası 53 yaşında! “Cinsel hayatımız harika”

Kıyafetini kimse anlamadı! Arkasını dönünce iyice şaşırttı

Kıyafetini kimse anlamadı! Arkasını dönünce iyice şaşırttı

İç çamaşırlı pozuyla özgüven aşıladı! “Daha tombul ve...”

İç çamaşırlı pozuyla özgüven aşıladı! “Daha tombul ve...”

İlginizi Çekebilir

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.