Karısını çocuğunun gözü önünde bıçakladı! Cezaevine girince süpürgeyle intihar etmeye çalıştı

Rumen asıllı 35 yaşındaki Alexandru Ianosi İtalya’nın Veneto kentindeki evlerinde 4 yaşındaki oğullarının gözü önünde karısı 40 yaşındaki Lilia Patranjel'i bıçaklama suçundan tutuklandı. Daha öncesinden de ikilinin tartışmalarına şahit olduklarını dile getiren görgü tanıkları Ianosi’nin Patranjel’e şiddet gösterdiğini ve üç ayrı olayda kadını darp ettiğini dile getirdi. Şiddet olaylarının artması üzerine Patranjel ayrılmak istediğini belirtince Ianosi onu bıçakladı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Bir mutfak bıçağı alarak eşini göğsünden ve karnından birkaç bıçaklayan Ianosi, hemen polise aradı ve suçunu itiraf etti. Patranej olay yerinde hayatını kaybederken Ianosi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre hapishanesindeki hücresinde Ianosi, suçluluk duygusuyla kendisine zarar vermeye çalıştı. Süpürge sapıyla gözünü oymaya çalışan adam hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındığı hastanede komadan uyandıktan sonra Ianosi’nin “Kendimi cezalandırmak için bunu yaptım” dediği iddia edildi.



