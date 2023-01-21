Karısını navigasyondan adım adım takip etti! Otel odasında başka bir adam bastı... İhanetle böyle yüzleşti

Nijerya’da ismi açıklanmayan bir adam karısının iş gezisine gittiğini söylemesinin üzerine şüpheli hareketlerinden dolayı eşini takip etmeye karar verdi. Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen adam cep telefonundaki navigasyondan karısının bulunduğu yere öğrenerek eşinin olduğu lokasyona gitti. Bir otel odasında eşini başka bir adam yarı çıplak bir şekilde yatakta basan adam ihanetle yüzleşti. Uzun bir süre duruma anlam veremeden tepki göstermeyen adamın ihaneti gördüğü dakikalar güvenlik kamerasına yansıdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Güvenlik kamerasına yansıyan ihanet görüntülerinde ismi açıklanmayan kadının yarı çıplak bir halde yataktan kalkarak eşine durumu açıklamaya çalıştığı fark edildi.

Yatak örtüsüyle üzerini kapatmaya çalışan kadın eşinin odaya girmesiyle önce şaşırdı ardından ise durumu toplamaya çalıştı.