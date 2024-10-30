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  4. Karısını ve kardeşini park halindeki arabanın içine yakınlaşırken buldu! İhanete uğrayan adam öfkeden deliye döndü

Karısını ve kardeşini park halindeki arabanın içine yakınlaşırken buldu! İhanete uğrayan adam öfkeden deliye döndü

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
30.10.2024 10:30
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Avustralya'nın Tasmanya bölgesinde yaşayan David McCulloch isimli bir adam park halindeki aracın içinde karısını ve kardeşini yakınlaşırken görünce öfkeden deliye döndü. İhanete uğrayan adam karısı ve kardeşini darp etti. Kavganın büyümesiyle olay yerine polis ekipleri geldi ve McCulloch tutuklandı. McCulloch, birden fazla saldırı suçlamasını, uyuşturucu madde ve ev yapımı silah bulundurmayı kabul ettikten sonra üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Karısını ve kardeşini park halindeki arabanın içine yakınlaşırken buldu! İhanete uğrayan adam öfkeden deliye döndü

Avustralya'nın Tasmanya bölgesinde yaşayan David McCulloch isimli bir adam o gün karısı Jacinta King'i birkaç kez aradığı ancak kimse cevap vermeyince şüphelendiği belirtti. Karısının annesinin evine gittiğini öğrendikten sonra oğlunu yanına alan McCulloch oraya gitti. Annesinin evinin otoparkında karısını ve kardeşini arabanın içinde yakınlaşırken gördü.

KÜREKLE SALDIRDI

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McCulloch, karısını ve kardeşinin ihanetini gördükten sonra onlara saldırdı. Kardeşine yumruk atmaya başlayan McCulloch, karısına dönüp onu araçtan iterek kafasına yumruk attı. İkili olay yerinden kaçmaya çalışırken McCulloch, arabasından çıkardığı kürekle onlara vurmaya başladı ve "Hepinizi öldüreceğim. Bana bunu nasıl yaparsınız?" diye bağırdı.

25 yıllık birlikteliğin ardından 6 yıldır evli olan ikili 4 çocuk sahibiydi. McCulloch, komşularının polisi aramasının ardından tutuklanarak Devonport Polis Karakolu'na götürüldü. Bu arada eşi ve kardeşi ise morluklar ve küçük kesiklerle Mersey Toplum Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Aldatma ihanet
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