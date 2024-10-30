Karısını ve kardeşini park halindeki arabanın içine yakınlaşırken buldu! İhanete uğrayan adam öfkeden deliye döndü

Avustralya'nın Tasmanya bölgesinde yaşayan David McCulloch isimli bir adam o gün karısı Jacinta King'i birkaç kez aradığı ancak kimse cevap vermeyince şüphelendiği belirtti. Karısının annesinin evine gittiğini öğrendikten sonra oğlunu yanına alan McCulloch oraya gitti. Annesinin evinin otoparkında karısını ve kardeşini arabanın içinde yakınlaşırken gördü.

KÜREKLE SALDIRDI

McCulloch, karısını ve kardeşinin ihanetini gördükten sonra onlara saldırdı. Kardeşine yumruk atmaya başlayan McCulloch, karısına dönüp onu araçtan iterek kafasına yumruk attı. İkili olay yerinden kaçmaya çalışırken McCulloch, arabasından çıkardığı kürekle onlara vurmaya başladı ve "Hepinizi öldüreceğim. Bana bunu nasıl yaparsınız?" diye bağırdı.

25 yıllık birlikteliğin ardından 6 yıldır evli olan ikili 4 çocuk sahibiydi. McCulloch, komşularının polisi aramasının ardından tutuklanarak Devonport Polis Karakolu'na götürüldü. Bu arada eşi ve kardeşi ise morluklar ve küçük kesiklerle Mersey Toplum Hastanesi'ne kaldırıldı.