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  4. Karısını yedi erkekle aldatırken yakalayan adam ihanetin ardından gözyaşlarına hakim olamadı! “Benimle dalga geçiyorlarmış”

Karısını yedi erkekle aldatırken yakalayan adam ihanetin ardından gözyaşlarına hakim olamadı! “Benimle dalga geçiyorlarmış”

09.03.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenya’da yaşayan ismi açıklanmayan bir adam karısının yedi farklı sevgilisi olduğunu öğrendiğinde gözyaşlarına hakim olamadığını dile getirdi. Karısının uzun süredir başka adamlarla görüştüğünü fark ettiğinde hayal kırıklığına uğradığını söyleyen adam eşinin cep telefonundan ihaneti öğrendiğini ifade etti.

Karısını yedi erkekle aldatırken yakalayan adam ihanetin ardından gözyaşlarına hakim olamadı! “Benimle dalga geçiyorlarmış”

Kenya’da yaşayan ismi açıklanmayan bir adam karısının ihanetiyle yüzleşmek zorunda kalınca zor zamanlar yaşadı. Karısını 7 farklı erkekle ilişki yaşarken yakalayan adam Kenya’da bir medya kuruluşu olan Tuko’ya yaptığı açıklamada karısının cep telefonunda aşk mesajlarını gördüğünü dile getirdi.

“BENİMLE DALGA GEÇMİŞ”

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Karısının sevgilileriyle olan konuşmalarını okuduktan sonra hayal kırıklığının arttığını ifade eden adam, “Onlarla sürekli olarak cinsel içerikli konuşmalar yapmış, fotoğraf ve videolar göndermiş. Mesajlarında benimle dalga geçmiş. Benim ona aldığım hediyeleri göstererek ‘aptal’ demiş” ifadelerini kullandı.

Kenyalı adamın anlattıkları kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü adamın anlattıklarına üzüldüğünü dile getirirken onu teselli etmeye çalıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kenya Aldatma ihanet

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