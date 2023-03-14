Karısının kendisini aldattığını öğrendi! Çocuklarının biyolojik babası olmadığını fark ettiğinde öyle bir ceza verdi ki...

Aslen Nijeryalı bir adam Birleşik Krallık’ta yaşamaya başlamasından kısa bir süre sonra eşinin kendisini aldattığından şüphelenmeye başladı. Eşinin kendisini aldattığına dair somut kanıtlar bulmak isteyen ismi açıklanmayan adam 3 çocuğunu DNA testi için hastaneye götürdü. Arise News247’de yer alan habere göre DNA testi üç çocuğun biyolojik babası olmadığını kanıtladı.

EŞİNİ CEZALANDIRDI

Hastane raporunun sonrasında çılgına dönen adam evine döndüğünde ise karısını darp etmeye başladı. Öfkeli koca eşini cezalandırmak için dişlerini çekti. Olay ülke basınında geniş yankı uyandırırken öfkeli kocanın henüz tutuklanıp tutuklanmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.