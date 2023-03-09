Karısıyla feribotun içinde kavga etmeye başladı! Bir anda kucağına alıp denize atmaya çalıştı

Endonezya’da bir feribotta gerçekleşen olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı. Diğer yolcuların gözü önünde kavga etmeye başlayan çiftin tartışması kısa sürede hararetlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ismi açıklanmayan koca çantasını toplamaya çalışan karısını bir anda kucağına alarak feribotun dışına doğru hareket etti. Karısını denize atmak için hareketlenen adamın davranışı herkesi şaşkına çevirdi.

SON ANDA KURTULDU

Kocasının denize atmaya çalıştığı kadın bariyerlere tutunarak hayatta kaldı. Çevredekilerin yardımıyla yeniden güverteye çıkan kadın güvenli bir alana alındıktan sonra polislere haber verildi.

Bakauheni Limanı Polis Sektörü başkanı Ridho Rafika, "Failin depresyonda olduğundan şüpheleniliyordu. Açık bir şekilde kurbanı denize atmak istedi.” ifadelerine yer verildi. Adam polise verdiği ifadesinde karısını denize atmasını söyleyen bir ses duyduğunu dile getirdi. Ailesi ise tutuklanan adamın psikiyatrik tedavi gördüğünü doğruladı.