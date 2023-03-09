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  4. Karısıyla feribotun içinde kavga etmeye başladı! Bir anda kucağına alıp denize atmaya çalıştı

Karısıyla feribotun içinde kavga etmeye başladı! Bir anda kucağına alıp denize atmaya çalıştı

09.03.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya’daki bir feribotun güvenlik kamerasına bir çiftin kavgası yansıdı. Diğer yolculara aldırış etmeden kavga etmeye başlayan ikiliden koca sinirlerine hakim olmayınca eşini kucaklayarak denize atmak istedi. Kadın feribotun korkuluklarına tutunarak denize düşmekten son anda kurtulmayı başardı.

Endonezya’da bir feribotta gerçekleşen olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı. Diğer yolcuların gözü önünde kavga etmeye başlayan çiftin tartışması kısa sürede hararetlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ismi açıklanmayan koca çantasını toplamaya çalışan karısını bir anda kucağına alarak feribotun dışına doğru hareket etti. Karısını denize atmak için hareketlenen adamın davranışı herkesi şaşkına çevirdi.

SON ANDA KURTULDU

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Kocasının denize atmaya çalıştığı kadın bariyerlere tutunarak hayatta kaldı. Çevredekilerin yardımıyla yeniden güverteye çıkan kadın güvenli bir alana alındıktan sonra polislere haber verildi.

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Bakauheni Limanı Polis Sektörü başkanı Ridho Rafika, "Failin depresyonda olduğundan şüpheleniliyordu. Açık bir şekilde kurbanı denize atmak istedi.” ifadelerine yer verildi. Adam polise verdiği ifadesinde karısını denize atmasını söyleyen bir ses duyduğunu dile getirdi. Ailesi ise tutuklanan adamın psikiyatrik tedavi gördüğünü doğruladı.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya feribot

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