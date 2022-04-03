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Yeni doğmuş bebeğine acımadı! "Karnımda bir 'iblis' vardı"

03.04.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Las Vegas'ta yaşayan 22 yaşındaki Ashley Hollingsworth'un yeni doğmuş bebeğini boğmaya çalıştığı iddia edildi. Polislere karnındakinin "iblis" olduğunu söyleyen genç kadın, cinayete teşebbüs ve çocuk istismarı ile suçlanıyor.

Yeni doğmuş bebeğine acımadı! "Karnımda bir 'iblis' vardı"

New York Post'un haberine göre, Las Vegas'tan 22 yaşındaki Hollingsworth, 26 Mart Cumartesi günü bebeğin kafasına battaniye sarmaya çalışarak onu boğmaya çalıştı. İddiaya göre genç anne, yeni doğan bebeğini boğmaya çalışmakla suçlamasının ardından polise karnındakinin "bir iblis" olduğunu söyledi.

HASTANEDEN KAÇTI

Ashley Hollingsworth evde doğum yapmıştı ve iddiaya göre bebeği boğmaya çalıştığında hastaneye kaldırılıyordu. Bebek ve bebeğin babası ile MountainView Hastanesi'ne giderken battaniyeyi çocuğun burnuna ve yüzüne sıkıştıran genç kadın hastaneye geldikten sonra Hollingsworth acil servise girmeyi reddetti çünkü çok kanaması vardı.

Hollingsworth, hastanenin yakınındaki bölgeden kaçtı ve yaklaşık iki saat sonra kafasından yaralanmış olarak bulundu. Las Vegas Review-Journal'a göre polise "taşa vurduğunu" söylemiş. Şüphelinin sabıka fotoğrafında iki gözünün de simsiyah olduğu görülüyor.

BEBEK SAĞLIKLI

Bebeğin babası bebeği tedavi için hastane personeline getirdi. Bebek Mountain View Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yetkililere göre, MountainView doktorları başlangıçta bebeğin beyin kanaması geçirdiğine inanıyordu. Ancak teşhis, bebeğin korkunç olayda herhangi bir yaralanma yaşamadığını gösterdi.

Genç kadın şimdi cinayete teşebbüs ve çocuk istismarı suçlamalarıyla karşı karşıya ve Pazartesi günü mahkemeye çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet
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