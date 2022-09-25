Kars'ta korkunç kaza! Tırla otomobil birbirine girdi... Dört kişi hayatını kaybetti

Kaza, Sarıkamış-Erzurum karayolunda meydana geldi. Kars’tan Erzurum istikametine seyir halindeki otomobil ile tır çarpıştı. Kazada otomobil bulunan A.Ç., N.A., R.S. ve İ.T. Hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde dört kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)



