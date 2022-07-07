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Kas ve eklem ağrıları için ilaç gibi karışım! Ananelerin şifalı tarifi: 3 Malzemeli mucize

07.07.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kas ve eklem ağrıları günlük hayatı çekilmez hale getirebilir. Özellikle uzun süren eklem ağrıları, bazen kronikleşerek uykusuz gecelere neden olur. Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan hareketsizlikten kaynaklı ağrıların yanı sıra ağır kaldırmaktan ve dengesiz hareket etmekten de kas ve eklem ağrısı yaşanabilir. Neyse ki ananelerimizin gizli tarifi var! Eklem ağrılarına doğal çözüm için mutlaka deneyin.

Kas ve eklem ağrıları için ilaç gibi karışım! Ananelerin şifalı tarifi: 3 Malzemeli mucize

Kas ve eklem ağrılarının bir sürü farklı neden olabilir. Ters bir hareket yapmış olabilirsiniz, son aylarda fazla kilo almış olabilirsiniz veya ani hareketlerde bulunulursa eklem ağrıları görülebilir. Uzun süren omuz, diz kalça eklemi, ayak bileği, el bileği, dirsek bileğindeki şikayetler için doktora danışılmalıdır.

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Kas ve eklemler birbirine bağlantılıdır. Zincir gibi bir ağ vardır bunlarda. Bu yüzden dikkatli olunmalıdır.

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Dayanılmaz ağrılar için doktora gitmeye vaktiniz yoksa ananelerimizden kalma eklem ağrısına ilaç gibi gelecek tarifi deneyebilirsiniz.

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KAS VE EKLEM AĞRILARI İÇİN DOĞAL TEDAVİ

Kas ve eklem ağrısı çekiyorsanız ağrı kesici içmeden önce bu karışımı denemeye ne dersiniz. Büyüklerimiz tarafından kullanılan bu karışımın sadece ağrıyı kesmekle kalmadığı hatta sorunu kesin olarak çözdüğü iddia ediliyor.

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AĞRI KESİCİ DOĞAL KARIŞIM

  • İki limonun kabuğunu kalın bir şekilde soyun
  • Yarım kiloluk cam kavanoza limon kabuklarını atın
  • Üzerine iki dal okaliptüs otu ekleyin
  • Kavanozu zeytinyağı ile doldurun
  • Kavanozun kapağını kapatın
  • Karışımın olduğu kavanozu karanlık bir yerde 15 gün bekletin
  • 15 günün sonunda karışımda avucunuza alarak aşağıdan yukarı doğru masaj yaparak ağrıyan bölgeye sürün.
  • Kavanozdaki yağ bitene kadar her gün sürmeye özen gösterin.


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