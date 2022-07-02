Boyun fıtığından muzdarip olanlara hayat kurtaracak bir öneri en iyi boyun fıtığı yastıkları

Uyku kalitenizin arttıran, boyun fıtığına bağlı şikâyetlerinizi en aza indiren bir model seçerken sizin için en iyi boyun fıtığı yastığını ararsınız. Bu noktada ihtiyaçlarınızı belirledikten sonra boyun fıtığı yastığı kullanıcılarının yorumlarına bakmak size fayda sağlayabilir. Boyun fıtığı yastığı tavsiyeleri ile bireysel ihtiyaçlarınızı birlikte düşünerek kendiniz için en iyi modeli bulabilirsiniz. Bu sayede boyun fıtığı yastığı yorumlarına bakarak ürünün kullanımıyla ilgili bilgi alabilirsiniz. Yastık seçerken üretiminde kullanılan maddelere alerjiniz olup olmadığına bakmanız oldukça önem taşır. Seçeceğiniz ürünün, omurganızın doğal eğrisini desteklemesi ve uyku esnasındaki duruş bozukluklarınızı düzeltmesi gerekir. Boyun fıtığı yastığı kullanımı, yastık seçiminden sonra gelen en önemli kısım. Yastığın omuz altına yerleştirilmesi gerekir. Bu sayede baş, yastık üzerinde daha fazla yer kaplar ve boyun bükülmez. Boyun fıtığı yastığı en iyisi kategorilerine bakarak sizin için seçtiğimiz yastık modellerine birlikte bakalım.

1. VOKARALA Hafızalı Köpük Yastık

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Viskoelastik malzemeden üretilen VOKARALA Hafızalı Köpük Yastık, vücudunuzun doğal kıvrımına uyum sağlar ve baskıyı azaltır. Başınızı ve boynunuzu destekleyerek ağrılarınızın hafiflemesine yardım eder. Böylece rahat bir uyku uyumanızı sağlar. Ayarlanabilir yükseklik ayarıyla ürünü, vücudunuza göre ayarlayabilirsiniz. Bu sayede uyuduğunuz her pozisyonda rahat edersiniz. Yüksek kaliteli köpükten üretilen ürün, muadillerine göre daha az deforme olur. Yüksek hava geçirgenliği sayesinde serin bir uykunun tadını çıkarmanıza yardım eder. Yastığın ambalajını açtıktan sonra köpük kokusu alsanız da birkaç saat içerisinde bu koku geçer. Ürün, kolay çıkarılan ve yıkanan bir kılıf içerisinde gelir.

2. Auracar Ortopedik Visco Yastık

Auracar Ortopedik Visco Yastık, kullanım esnasında baş ve boyun bölgenize göre şekil alır ve kullanım sonrasında orijinal şekline geri döner. Sırtüstü ve yan duran pozisyonlarındaki yatış için ideal olan ürünü, omuz ve boyun yüksekliğinize göre ayarlayabilirsiniz. Visko sünger üretim teknolojisiyle üretilen yastık, toz akarlarına karşı direnç sağlar. Omuz ve boynunuzu destekleyerek uyku sırasında omurganıza binen yükü azaltır. Pamuklu kılıfı sayesinde terleme yapmaz. %100 kokusuz gerçek visko malzemeden üretildiği için serin tutar. Üründe kullanılan malzemelerin yapıları gereği yastığın yıkanmaması önerilse de kılıfı kolayca sökülüp yıkanabilir.

3. Feagar Boyun Yastığı

Feagar Boyun Yastığı'nın orta kısmında kafanız için maksimum destek sağlayan yenilikçi bir yer bulunur. Sırtüstü yatarken hafızalı köpük yastık, başınızın arkasındaki baskıyı azaltır. Yan yatışta yastığın alt kısmı, boynunuzun üzerindeki baskıyı arttırır. Ürün, boynunuzu destekleyerek yorgun vücudunuz için mükemmel bir konfor alanı oluşturur. Omurganızın doğru hizalanmasını sağlar, omuz sertliğinizi hafifletir ve dolaşımı iyileştirir. Uykuya kolayca dalmanıza yardım ederek horlamanızın azalmasını sağlar. Ürünün toz geçirmez astar ve pamuk karışımı kılıfı, yumuşaklık ve nefes alabilirlik sağlar.

4. Yongke Ortopedik Yastık

Yongke Ortopedik Yastık'ın her iki yüzü de kullanılabilir. Bu sayede ister alt tarafında ister üst tarafında yatabilirsiniz. Üç farklı yüzeyi olan ürünün farklı uyku pozisyonları için çeşitli tasarımları bulunur. Yumuşak ve sert kullanımı olan yastık, yüksek esnekliğe dayanıklı olduğu için bükülmez. Ürün, havalandırma deliği tasarımı sayesinde hava dolaşımında kolaylık sağlar. İnsan vücudu tarafından üretilen ısı ve nemi serbest bırakır. Boynunuzu destekleyerek boyun ve omuz ağrınızı azaltır, kaliteli bir uyku uyumanıza yardım eder. Terlemeyi önleyici kılıfı bulunan yastık, sırtüstü ve yan yatışlarda kolaylık sağlar.

5. Visco Planet Ortopedik Yastık

Özel olarak geliştirilmiş kalıplama teknolojisiyle üretilen Visco Planet Ortopedik Yastık, boyun boşluğunu doldurarak rahat bir uyku uyumanızı sağlar. Nefes alışınızı kolaylaştırır ve böylece aşırı terleme, mide yanması ve huzursuz uykunun önüne geçilir. Uyku apnesinin şiddetini azaltır. Baş, boyun ve omzu destekleyerek horlama, nefes tıkanıklığı gibi rahatsızlıkların giderilmesine yardım eder. Yastığın esnek Visco süngerlerinin hava geçirgen özelliği, yüksek uyku konforu sunar. Ürünün özel termal kılıfı içindeki ısı düzenleyici mikro kapsüller ve yastığa işlenmiş kanallar, en uygun havalandırma ve ideal sıcaklık yönetimini sağlar.

6. Rengirenk Ortopedik Viskoelastik Yastık

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Rengirenk Ortopedik Viskoelastik Yastık; yan, sırtüstü ve yüzüstü tüm yatış pozisyonlarına uygun ve boyun ağrıları için özel olarak üretilir. Boyun ve omzu destekleyerek ağrılarınızı en aza indirir. Ağrınızı azaltarak uyku kalitenizi arttırmanıza yardım eder. Boyun ve omzu desteklemek için özel şekilde tasarlanan ürün, yüksek kaliteli %100 polyester dokulu kumaştan üretilir. Yastığın kırışmayan ipeksi kumaştan üretilen yumuşak fermuarlı bir kılıfı bulunur. Bambu desenli ve ortopedik visko iç süngeri olan ürün, çamaşır makinesinde 40 derece yıkanabilir ve düşük ısıda ütülenebilir.

7. Yoga Visco Ortopedik Yastık

Akıllı sünger teknolojisi sayesinde Yoga Visco Ortopedik Yastık, kullanım esnasında baş ve boyun bölgenize göre şekil alır ve kullanım sonrası orijinal şekline geri döner. Ürünün fermuarlı örme kumaşa sahip kılıfı, bambu kumaştan üretilir ve kılıfın alerjen engelleyici özelliği bulunur. Dış kılıfı 40 derecede yıkanabilen yastığın iç kılıfında pamuklu dokuma kumaş bulunur. Böylece yastığın kullanımı kolaylaşır. Sırtüstü ve yan yatış pozisyonları için konforlu olan yastığı, omuz yüksekliğiniz ve boyun şeklinize göre istediğiniz yükseklikte kullanabilirsiniz. Yüksek tarafı 10 cm ve alçak tarafı 8 cm olan ürünün, vücut yapınıza göre istediğiniz tarafını tercih edebilirsiniz.

8. ORPEDOX Boyun Fıtığı İçin Visco Boyun Yastığı

ORPEDOX Boyun Fıtığı İçin Visco Boyun Yastığı, boyun ve omuz ağrısını azaltmaya yardımcı olur. Aloe veradan üretilen kumaşı ile alerjen etkisini en aza indirir. Kullanım sırasında baş ve boyun bölgenizin tam şeklini alırken kullanımdan sonra ürün, orijinal şekline geri döner. Sırtüstü ve yan yatışlar için ideal bir kullanım sağlar. Yastığın akıllı süngeri, hafıza hücreleri içeren malzemeden imal edilir. Dış materyali pamuk ve polyesterden, iç dolgusu ise viscondan üretilir. Bir tarafı 11 cm diğer tarafı 8 cm yükseklikte olan ürünü, vücut şeklinize ve uyku pozisyonunuza göre istediğiniz şekilde tercih edebilirsiniz.

9. Ankaflex Ortopedik Visko Yastık

%100 viscon malzemeden üretilen Ankaflex Ortopedik Visko Yastık, akıllı sünger teknolojisinden faydalanır. Kullanım sırasında baş ve boyun bölgenize göre şekil alır. Toz akarlarına karşı direnç sağlar. Visko yastıklar için özel olarak üretilen kalıplarla imal edilir. Her pozisyonda uyumaya uygun olan yastık, yanlış yatmadan kaynaklı horlama problemlerinizi giderir. Uyku sırasında omurganıza binen yükü azaltır. Sağladığı destekle uyku süreniz boyunca omurganızın doğal eğrisini koruyarak ekstra konfor sağlar. Pamuklu kılıfı sayesinde terletmeyen ürün, kaslarınızı rahatlatarak sabahları dinç uyanmanıza yardımcı olur.

10. Rahatsan Dolphin Ortopedik Visco Yastık

Rahatsan Dolphin Ortopedik Visco Yastık, boynunuzu ve omzunuzu destekleyerek boyun ve omuz ağrılarınızın azalmasına yardım eder. Nefes almanızı kolaylaştırarak horlamanızı azaltır. Antibakteriyel yapısı sayesinde alerjik reaksiyonlar geçirmenize engel olur. Patentli boyun desteği sayesinde ürün, uyku sırasında gelişebilecek duruş bozukluklarını en aza indirir. Solunum yollarıyla uyumlu bir pozisyon sağlamak için özel olarak tasarlanan yapısı sayesinde sabahları dinç uyanmanıza yardım eder. Kullanımdan sonra orijinal boyuna geri döner. Temizlemesi kolay nefes alan kılıfı bulunan yastığın iç dolgusu viskon olduğu için makinede yıkanması önerilmez.