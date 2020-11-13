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Kasımpaşa, İrfan Buz ile sözleşme imzaladığını açıkladı

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 13.11.2020 17:05 | Son Güncelleme

Kasımpaşa, teknik direktör İrfan Buz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığını açıkladı.

Kasımpaşa, İrfan Buz ile sözleşme imzaladığını açıkladı

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar İrfan Buz'u getirdi.

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