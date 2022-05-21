MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Katar'da Fahriye Evcen rüzgarı! Hayran bıraktı

Katar'da Fahriye Evcen rüzgarı! Hayran bıraktı

21.05.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla ünü ülke dışına çıkan Fahriye Evcen, Katar'a davet edildi. Bir fuar için ülkeye giden oyuncu, Katar'ın Dünya Kupası için özel hazırlanan stadyumunda poz vermeyi ihmal etmedi.

Katar'da Fahriye Evcen rüzgarı! Hayran bıraktı

Katar'ın yanı sıra dünyanın 10 ülkesinden en önemli markaların da içinde bulunduğu 500 katılımcının geldiği 18. Doha Mücevher ve Saat Fuarı'na davet edilen Evcen, Katar'ın Dünya Kupası için özel hazırlanan stadyumunun tanıtımına da katıldı.

katar-a-davet-edilen-fahriye-evcen-stadyumda-14956495_1482_m

STADYUMDA ŞUT ÇEKTİ

Basının ve katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Fahriye Evcen, 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda maçların oynanacağı 974 Stadyumu'nda şut çekti.

katar-a-davet-edilen-fahriye-evcen-stadyumda-14956495_8960_m

Dünyanın en gelişmiş ve modern standartlarından biri olarak kabul edilen 40 bin kişilik stadyum, 974 adet gemi konteynerinden ve geri-dönüşüm mantığı ile lego gibi inşa edildi. Stadyum, 2022 Dünya Kupası'nda hizmet verdikten sonra, stadyumu olmayan bir ülkeye hibe edilecek.

katar-a-davet-edilen-fahriye-evcen-stadyumda-14956495_2767_m
13 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Katar ziyaretinden kareleri paylaşan Fahriye Evcen, "Katar'da mükemmel bir zaman geçirdim. Samimi ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

katar-a-davet-edilen-fahriye-evcen-stadyumda-14956495_4189_m

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaygısızlar dizisinin Burcu'su Damla Özen’in son hali inanılmaz! Kimse tanımadıKaygısızlar dizisinin Burcu'su Damla Özen’in son hali inanılmaz! Kimse tanımadı
Atilla Taş'tan ağır sözler! Karadenizliler için...Atilla Taş'tan ağır sözler! Karadenizliler için...
Doğa Rutkay'dan Güldür Güldür itirafıDoğa Rutkay'dan Güldür Güldür itirafı
Anahtar Kelimeler:
Katar Fahriye Evcen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatına indirim geldi!

Benzin fiyatına indirim geldi!

Selçuk Tepeli canlı yayında sinirlendi! Kalem fırlatıp, bardak kırdı

Selçuk Tepeli canlı yayında sinirlendi! Kalem fırlatıp, bardak kırdı

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi!

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi!

Ünlü şefe ait lüks restoranın duvarı çöktü: 1 ölü!

Ünlü şefe ait lüks restoranın duvarı çöktü: 1 ölü!

Hasan Can Kaya'dan Aslı Bekiroğlu'na çıplak fotoğraf itirafı! "İlgiyle izledik"

Hasan Can Kaya'dan Aslı Bekiroğlu'na çıplak fotoğraf itirafı! "İlgiyle izledik"

Fenerbahçe, Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladı!

Fenerbahçe, Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladı!

İlginizi Çekebilir

Sofrasını paylaştı! Eski yarışmacından olay olan zenginlik yorumu

Sofrasını paylaştı! Eski yarışmacından olay olan zenginlik yorumu

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.