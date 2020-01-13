Kate Beckinsale bacak makyajı paylaşımıyla dikkat çekti

Son günlerde Instagram hesabından paylaştığı bikini fotoğraflarıyla orta yaş bunalımına girdiği iddia edilen Kate Beckinsale, yine bir paylaşımıyla olay yarattı. Dün gece düzenlenen Critics’ Choice Ödül törenine hazırlanırken çekilmiş görüntülerinde ünlü oyuncunun rahat tavırları dikkat çekti.

Saçlarına son rötuşlar yapılırken, bir yandan da bacak makyajı için esnekliğini konuşturan Beckinsale, 46 yaşında olmasına rağmen pürüzsüz ve fit görüntüsüyle göz kamaştırdı.

Frikik vermemek için de kedisi Clive’ı bacak arasına oturtan ünlü oyuncunun videosu kısa sürede binlerce beğeni aldı.

