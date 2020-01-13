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  4. Kate Beckinsale bacak makyajı paylaşımıyla dikkat çekti

Kate Beckinsale bacak makyajı paylaşımıyla dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 17:13 | Son Güncelleme

Critics' Choice - Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri' dün gece sahiplerini buldu. Ünlü oyuncu Kate Beckinsale de davetliler arasındaydı. Fakat Beckinsale'in törene hazırlanırken çektiği video sosyal medyada dikkat çekti.

Son günlerde Instagram hesabından paylaştığı bikini fotoğraflarıyla orta yaş bunalımına girdiği iddia edilen Kate Beckinsale, yine bir paylaşımıyla olay yarattı. Dün gece düzenlenen Critics’ Choice Ödül törenine hazırlanırken çekilmiş görüntülerinde ünlü oyuncunun rahat tavırları dikkat çekti.

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Saçlarına son rötuşlar yapılırken, bir yandan da bacak makyajı için esnekliğini konuşturan Beckinsale, 46 yaşında olmasına rağmen pürüzsüz ve fit görüntüsüyle göz kamaştırdı.

Frikik vermemek için de kedisi Clive’ı bacak arasına oturtan ünlü oyuncunun videosu kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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