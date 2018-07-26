Kate Middleton’dan Angelina Jolie’ye evlilik tavsiyeleri

Ünlü oyuncu Angelina Jolie ve Brad Pitt, 2016 yılında 12 yıllık ilişkilerini sonlandırdıklarını duyurmuş, bu da aylarca gündem konusu olmuştu. Her ne kadar sular duruldu, herkes artık yolunu çizdi gibi görünse de, aradan geçen zamana rağmen, hala Pitt ve Jolie’nin evlilikleri konuşuluyor…

Dün, dünya basınında ilginç bir haber yer aldı. US Weekly’nin haberine göre, Angelina Jolie, Cambridge Düşesi Kate Middleton ile görüşmüş ve evliliğini kurtarmak için tavsiye istemiş. Belki ikilinin bu samimiyeti nereden geliyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Brad Pitt, Angelina Jolie, Kate Middleton ve Prens William, üç yıl önce bir beş çayında bir araya gelmiş, o günden sonra da iki kadın çok iyi dost olmuş.

Tabii ikilinin sürekli hayır işleri ve yardım vakıflarındaki önemli rolleri sayesinde daha da yakınlaştıkları, hatta e-posta aracılığıyla sürekli birbirleriyle irtibatta kaldıkları da biliniyor.

Gelelim Jolie ve Middleton’un konuşmalarına… Geçtiğimiz mayıs ayında Malefiz 2’nin çekimlerinde, Londra’da bir araya gelen Angelina ve Kate uzun bir süre dertleşmiş. ABD'li yayın kuruluşunun Kensignton Sarayı'nda yaşayan bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Middleton Jolie'ye Brad Pitt ile ayrılığı sonrası nasıl hissettiğini sormuş. Kaynak olayı şöyle anlatmış: “Angelina Jolie Kate Middleton'a içini döktü ve son bir buçuk yılda yaşadığı her şeyi anlattı. Bekar bir anne olmanın zorlukları ve çocuklarının velayeti hakkında Middleton'a danıştı. Brad Pitt'i özlediğini söyledi. “Middleton ise ona Brad Pitt'i çocukları için geri kazanması gerektiğini belirtti. İkisinin çok iyi bir çift olduğunu düşünen Middleton, Jolie'ye Pitt'i affetmesinin bir yolunu bulabilirse, ikinci birleşmelerinin öncekinden çok daha iyi olacağını söyledi.”

