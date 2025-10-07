Kate Middleton ve Prens William'ın taşınması olay oldu!

Kraliyet ailesinde her taşınma hadisesi genellikle olay olur, ama bu kez biraz fazla ses çıktı. William ve Catherine, Windsor Great Park’ın içindeki Forest Lodge’a yerleşmek üzere. Ne güzel, değil mi? Doğanın ortasında, göl manzaralı… Ama çiftin yeni evinin çevresindeki 600 dönümlük kocaman arazi halka kapatıldı.

Düşünün, yıllardır sabah koşunuzu yaptığınız, köpeğinizi gezdirdiğiniz, ağaçların arasında soluklandığınız bir yer, bir sabah çitlerle çevrilmiş. Ve tabelalar sizi “yasak bölge”ye girmemeniz için uyarıyor.

Kameralar yerleştirildi, çitler kuruldu

Alınan güvenlik önlemleri de tahmin edebileceğiniz gibi üst düzeyde. Yüksek çitlerle çevrilen alana kameralar yerleştirilmiş. Ve buraya girmeye teşebbüs edenlerin gözaltına alınabileceği de belirtilmiş.

Parkı kullanan komşular bu durumdan oldukça rahatsız olmuş. Bu bölgede bulunan otoparkı da kullanan çok sayıda kişi var. Otoparkın yıllık ücreti 110 sterlin yani yaklaşık 6 bin lira. Yıllık ücreti ödeyenler duruma tepki gösterince yetkililer kullanıcılarının üyelik iptalinin yapılacağını ve para iadesiyle ilgili bilgilendirme gönderildiğini açıklamış.

Yeni yıl gelmeden taşınacaklar

Eğer her şey planlandığı gibi giderse, Wales ailesi yıl bitmeden yeni evlerine taşınmış olacak. Evde hummalı tadilat çalışmalarının sürdüğü konuşuluyor. Yeni konutları, şu anda yaşadıkları Adelaide Cottage’a yalnızca 6,4 kilometre mesafede bulunuyor ancak iki kat fazla yatak odasıyla çok daha geniş bir yaşam alanı sunuyor.

Taşınma haberinin ilk duyulduğu dönemde The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, yeni evin uzun vadeli bir karar olduğunu ve çiftin bu evi kalıcı yuvaları olarak gördüklerini belirtmişti.

Umarım Galler Ailesi korunaklı yeni yuvalarında mutluluğu ve huzuru bulur.