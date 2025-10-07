Mynet Trend

YAZARLAR

Melike Durmaz

Yazarın Diğer Yazıları
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Köşe Yazıları

Kate Middleton ve Prens William'ın taşınması olay oldu!

07.10.2025 10:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galler Ailesi sonunda yeni evlerine taşınıyor. Taşınıyorlar taşınmasına lakin iş sadece evle kalmadı. Catherine ve William’ın yeni evlerinin çevresindeki 600 dönümlük arazi de taşınmayla birlikte “yasak bölge” ilan edildi. Yasaklara ise halkın tepkisi büyük oldu. Ne de olsa yıllardır rutinlerini gerçekleştirdikleri park bir anda hayatlarından çıkıp gitti.

Kraliyet ailesinde her taşınma hadisesi genellikle olay olur, ama bu kez biraz fazla ses çıktı. William ve Catherine, Windsor Great Park’ın içindeki Forest Lodge’a yerleşmek üzere. Ne güzel, değil mi? Doğanın ortasında, göl manzaralı… Ama çiftin yeni evinin çevresindeki 600 dönümlük kocaman arazi halka kapatıldı.

Kate Middleton ve Prens William ın taşınması olay oldu! 1

Düşünün, yıllardır sabah koşunuzu yaptığınız, köpeğinizi gezdirdiğiniz, ağaçların arasında soluklandığınız bir yer, bir sabah çitlerle çevrilmiş. Ve tabelalar sizi “yasak bölge”ye girmemeniz için uyarıyor.

Kameralar yerleştirildi, çitler kuruldu

Alınan güvenlik önlemleri de tahmin edebileceğiniz gibi üst düzeyde. Yüksek çitlerle çevrilen alana kameralar yerleştirilmiş. Ve buraya girmeye teşebbüs edenlerin gözaltına alınabileceği de belirtilmiş.

Kate Middleton ve Prens William ın taşınması olay oldu! 2

Parkı kullanan komşular bu durumdan oldukça rahatsız olmuş. Bu bölgede bulunan otoparkı da kullanan çok sayıda kişi var. Otoparkın yıllık ücreti 110 sterlin yani yaklaşık 6 bin lira. Yıllık ücreti ödeyenler duruma tepki gösterince yetkililer kullanıcılarının üyelik iptalinin yapılacağını ve para iadesiyle ilgili bilgilendirme gönderildiğini açıklamış.

Yeni yıl gelmeden taşınacaklar

Eğer her şey planlandığı gibi giderse, Wales ailesi yıl bitmeden yeni evlerine taşınmış olacak. Evde hummalı tadilat çalışmalarının sürdüğü konuşuluyor. Yeni konutları, şu anda yaşadıkları Adelaide Cottage’a yalnızca 6,4 kilometre mesafede bulunuyor ancak iki kat fazla yatak odasıyla çok daha geniş bir yaşam alanı sunuyor.

Taşınma haberinin ilk duyulduğu dönemde The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, yeni evin uzun vadeli bir karar olduğunu ve çiftin bu evi kalıcı yuvaları olarak gördüklerini belirtmişti.

Umarım Galler Ailesi korunaklı yeni yuvalarında mutluluğu ve huzuru bulur.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düğününe projeksiyon kurdu, bakın ne izledi...Düğününe projeksiyon kurdu, bakın ne izledi...
45 yıldır teknoloji kullanmadan eliyle yapıyor! Değeri 100 Bin TL...45 yıldır teknoloji kullanmadan eliyle yapıyor! Değeri 100 Bin TL...

Diğer Yazarlarımız

Kerim Kökden

Kerim Kökden

YORUMCU SERGEN YALÇIN NE DERDİ? Son yazıları İncele
Nilgün Akbıyık

Nilgün Akbıyık

Geleceğe bir doz koruma: HPV aşısı ve kanserden uzak bir yaşam mümkün mü? Son yazıları İncele

Diğer Haberler

YORUMCU SERGEN YALÇIN NE DERDİ?

YORUMCU SERGEN YALÇIN NE DERDİ?

Geleceğe bir doz koruma: HPV aşısı ve kanserden uzak bir yaşam mümkün mü?

Geleceğe bir doz koruma: HPV aşısı ve kanserden uzak bir yaşam mümkün mü?

Akla gelen ilk tür: Akciğer kanseri... Tek suçlusu sigara mı?

Akla gelen ilk tür: Akciğer kanseri... Tek suçlusu sigara mı?

iPhone 17 ailesi ve iPhone Air: Ne bekliyorduk, ne gördük?

iPhone 17 ailesi ve iPhone Air: Ne bekliyorduk, ne gördük?

Diyabetin gözden kaçan yüzü: Gizli şeker

Diyabetin gözden kaçan yüzü: Gizli şeker

Erken teşhisin önemi: Cilt kanserinde farkındalık

Erken teşhisin önemi: Cilt kanserinde farkındalık

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.