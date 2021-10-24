Kate Upton iç çamaşırlarıyla cam kenarında...

Modellikten oyunculuğa transfer olan güzel isim Kate Upton yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Evinin salonunda iç çamaşırlarıyla dolaşırken cam kenarına giden ve burada poz veren ünlü model yürek hoplattı. Cam kenarında durup o halde dışarı bakan Upton iç çamaşırı markasına da övgüler yağdırdı.

Kate Upton "Bunların içinde kendimi daha rahat ve seksi hissediyorum" yorumunda da bulundu.

Kate Upton'ın hayranlarının bir kısmı ise "Komşuların seni böyle görmüyor mu?", "İnsanlar seni görebilir" tarzında yorumlarda bulundu.



