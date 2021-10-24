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Kate Upton iç çamaşırlarıyla cam kenarında...

24.10.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2011 yılında Sports Illustrated Swimsuit Issue dergisinde verdiği pozlarla dünya çapında üne kavuşan Kate Upton sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarının dikkatini çekiyor.

Kate Upton iç çamaşırlarıyla cam kenarında...

Modellikten oyunculuğa transfer olan güzel isim Kate Upton yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Evinin salonunda iç çamaşırlarıyla dolaşırken cam kenarına giden ve burada poz veren ünlü model yürek hoplattı. Cam kenarında durup o halde dışarı bakan Upton iç çamaşırı markasına da övgüler yağdırdı.

Kate Upton "Bunların içinde kendimi daha rahat ve seksi hissediyorum" yorumunda da bulundu.

Ekran Alıntısı

Kate Upton'ın hayranlarının bir kısmı ise "Komşuların seni böyle görmüyor mu?", "İnsanlar seni görebilir" tarzında yorumlarda bulundu.


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