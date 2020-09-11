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Katie Holmes'ın sevgilisi nişanlı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 13:32 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde New York'ta bir restoranda şef ve aktör Emilio Vitolo ile romantik anlar yaşayan oyuncu Katie Holmes'ın sevgilisi nişanlı çıktı.

Katie Holmes'ın sevgilisi nişanlı çıktı

Genellikle özel yaşantısını göz önünde yaşamayı sevmeyen Amerikalı oyuncu Katie Holmes, bir süredir şef ve aktör Emilio Vitolo ile aşk yaşıyordu. Birkaç gün önce New York'taki bir restoranda birbirlerine romantik öpücükler kondururken yakalanan Holmes'in yeni aşkının nişanlı olduğu ortaya çıktı.

Emilio Vitolo, Holmes uğruna nişanlısı Rachel Emmons ile yollarını ayırdı. Vitolo'nun, Holmes ile fotoğrafları basına yansıdıktan sonra Emmons'a cep telefonundan bir mesaj göndererek ayrılık kararını bildirdiği ileri sürüldü.

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41 yaşındaki oyuncu, gerçeği öğrendikten sonra Emilio Vitolo ile ilişkisini sonlandırdı.

Basına konuşan çifte yakın bir kaynak "Katie, Emilio'nun başkasıyla nişanlı olduğunu kesinlikle biliyordu. Emilio nişanlısıyla birlikte yaşarken Katie ile de aralarında bir şeyler gelişmeye başladı" dedi.

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Katie Holmes'un yeni sevgilisi Emilio Vitolo Jr, ile ayrıldığı nişanlısı Rachel Emmons'ın birlikte çekilen fotoğraflarının ise halen genç kızın Instagram sayfasında durması dikkat çekti. Emmons, eski nişanlısıyla birlikte çekilen en son pozunu 27 Temmuz'da paylaşmış.


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