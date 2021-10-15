HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Katilin yakalanması için yardım istedi, katil kendisi çıktı! Müge Anlı'ya katılmış, Cumhurbaşkanı'ndan bile yardım istemiş

Katilin yakalanması için yardım istedi, katil kendisi çıktı! Müge Anlı'ya katılmış, Cumhurbaşkanı'ndan bile yardım istemiş

15.10.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 2014 yılında tüfekle vurularak öldürülen Cemal Uzun'un katilinin, kardeşi olduğu ortaya çıktı. 7 yıl önce verdiği röportajda dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den ağabeyinin katilinin bulunmasını isteyen kardeş, ayrıca faili meçhul cinayetlerin işlendiği Müge Anlı'nın programına da çıkarak ağabeyinin katilinin bulunmasını istemiş.

Katilin yakalanması için yardım istedi, katil kendisi çıktı! Müge Anlı'ya katılmış, Cumhurbaşkanı'ndan bile yardım istemiş

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas kasabasında 2014 yılının Haziran ayında meydana gelen olayda, Cemal Uzun, tüfekle vurularak hayatını kaybetti, kızı A.U. ise bıçaklanarak ağır yaralandı. Bir süre sonra röportaj veren aile üyeleri, evin içine maskeli ve elinde tüfekle birinin girdiğini, Cemal Uzun'u öldürdükten sonra ziynet eşyası alarak kayıplara karıştığını söyledi. Aradan geçen 7 yılın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri dosya üzerinde çalışmalara başladı.

Screenshot_1

İFADELER ÇELİŞTİ, KATİL ZANLISI ORTAYA ÇIKTI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği, olayın aydınlatılmasına yönelik özel ekip görevlendirdi. 6 ay boyunca olayın meydana geldiği Palas Kasabasında teknik ve fiziki takip yürüten cinayet dedektifleri, olay tarihinde alınan ifadeleri ayrıntılı incelemesi sonucu, olay anında ikamette bulunan aile fertlerinin ifadelerinin aşırı şekilde çeliştiğini ve tutarsız olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmada, maktul Cemal Uzun'un aile içerisinde meydana gelen kavga nedeniyle kardeşi Nuri Uzun tarafından tüfekle öldürüldüğü tespit edildi. Katil zanlısı Nuri Uzun, eşi ve maktul Cemal Uzun'un eşi gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından geçirildikleri sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.

Screenshot_5

DÖNEMİN CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL'DEN YARDIM İSTEMİŞ

Cinayeti itiraf eden kardeş katili Nuri Uzun, olayın ardından verdiği röportajda cumhurbaşkanından katilin bulunması için yardım istedi. Uzun konuşmasında, "İki hafta oldu, daha bir sonuç yok. Katilin bulunmasını istiyoruz. Katil dışarıda olabilir, hiçbir şey yapılmıyor. En kısa zamanda katilin bulunmasını istiyoruz. Cezasını çeksin, başkasının da canını yakmasın. Bütün köylü tedirgin. Bunun yakalanması şart" dediği ortaya çıktı. Ağabeyini öldüren Uzun'un, ayrıca katilin yakalanması için faili meçhul cinayetleri araştıran Müge Anlı'nın sunduğu programa da katıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Screenshot_2

Sevgilisine sokak ortasında dehşeti yaşattı! Tekme ve yumruklarla dövdüSevgilisine sokak ortasında dehşeti yaşattı! Tekme ve yumruklarla dövdü

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Telefonlardaki gizli tehlike: 10 kat daha fazlaTelefonlardaki gizli tehlike: 10 kat daha fazla
Bilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama: Çok zor olacakBilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama: Çok zor olacak
Esnafın korkulu rüyası! Soyunan hırsızlar yine iş başındaEsnafın korkulu rüyası! Soyunan hırsızlar yine iş başında
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni dönem başladı! Başvurular e-Devlet'ten yapılacak

Yeni dönem başladı! Başvurular e-Devlet'ten yapılacak

Amasya Valisi'nin sözleri sonrası sektör temsilcilerinden açıklama

Amasya Valisi'nin sözleri sonrası sektör temsilcilerinden açıklama

Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

Benzine 18 kuruş, motorine 41 kuruş zam

Benzine 18 kuruş, motorine 41 kuruş zam

AK Parti'den flaş seçim adımı! Sistem değişebilir

AK Parti'den flaş seçim adımı! Sistem değişebilir

60 yıl sonra Boğaz'da kılıç balığı ağlara takıldı

60 yıl sonra Boğaz'da kılıç balığı ağlara takıldı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

Güpegündüz dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

Güpegündüz dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

KKTC'de hükûmet istifa etti!

KKTC'de hükûmet istifa etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.