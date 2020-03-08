MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Katy Perry: Anlaşmazlıklar yaşıyoruz

Katy Perry: Anlaşmazlıklar yaşıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2020 16:20 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Orlando Bloom ile bebek beklediklerini duyuran Katy Perry, nişanlısıyla anlaşmazlık yaşadığını doğruladı.

Katy Perry: Anlaşmazlıklar yaşıyoruz

Bu hafta yayımladığı Never Worn White isimli klibiyle hamile olduğunu duyuran Katy Perry, evlilik hazırlıkları yaptığı nişanlısı Orlando Bloom ile ortaya atılan iddia hakkında konuştu.

Özel hayatında inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan 35 yaşındaki ABD'li şarkıcı, Bloom’la ilişkilerinin pek çok sınayıcı andan geçtiğini fakat Bloom'un kendisini kızdırmasının onu daha çok sevmesini sağladığını ifade etti.

Perry, “Bilerek ya da bilmeden kendimin en iyi haline evrilmemi sağlayan bir partner seçtim” dedi.

Öte yandan çift, yaz başında Japonya'da yapmayı planladıkları düğünü, ülkede yayılan corona virüs vakaları nedeniyle erteleme kararı almıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!
Hizmetçiler'e damga vurdu! Herkes onu merak ettiHizmetçiler'e damga vurdu! Herkes onu merak etti
Soyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktıSoyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Katy Perry, Katy Perry baygınlık,

En Çok Okunan Haberler

II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!

II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!

Bomba iddia! 'İkisi de kovuldu'

Bomba iddia! 'İkisi de kovuldu'

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Koronavirüs Bulgaristan'a da sıçradı!

Koronavirüs Bulgaristan'a da sıçradı!

Dehşet anlarını anlattı! Diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştı

Dehşet anlarını anlattı! Diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştı

'İtalya'dan geldim, koronavirüslüyüm' dedi, gözaltına alındı

'İtalya'dan geldim, koronavirüslüyüm' dedi, gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Hande Erçel'in ablasından emzirme pozu

Hande Erçel'in ablasından emzirme pozu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ezgi Sertel'den ikiz bebekleriyle ilk poz

Ezgi Sertel'den ikiz bebekleriyle ilk poz

Şok! Yeni klibi 'Yalan' kaldırılabilir

Şok! Yeni klibi 'Yalan' kaldırılabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özcan Deniz'in 8 Mart paylaşımı olay oldu! 'Full makyaj...'

Tepki çeken 8 Mart paylaşımı! 'Full makyaj...'

Khloe Kardashian: Kylie Jenner bebeğini emzirmemeyi seçti

Kardeşler arasında emzirme gerilimi

Hizmetçiler'in Demet Atahanlı'sı Gamze Karaduman merak konusu oldu! (Gamze Karaduman kimdir?)

Hizmetçiler'e damga vurdu! Herkes onu merak etti

Hanife Gürdal yine gündemde! Hamile mi?

Yine gündem olmayı başardı! '9 ay sonra...'

Demet Akalın'ı üzen haber!

Acı haberi sevenleriyle paylaştı

Meryem Uzerli: Çocuğum babasız büyüdü

'Çocuğum babasız büyüdü'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.