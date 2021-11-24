Kavgaları bitmiyordu! MasterChef'te gizli aşk iddiası ortalığı karıştırdı!

MasterChef Türkiye ana kadrosunda yer alan Dilara Başaran ve Sergen Özen'in aşk yaşadığı iddiası, sosyal medyayı karıştırdı. MasterChef eski yarışmacısı Tunahan Ak'ın, aşk iddiasını ortaya atan Instagram gönderisini beğenmesi ve sonrasında beğeniyi geri alması dikkat çekti.

Aslen Tekirdağlı olan Dilara Başaran ve Sergen Özen'in, Tekirdağ Turizm Lisesi'nde okuduğu biliniyor. Yarışmada zaman zaman gergin anlar yaşayan ikilinin aşk yaşadığı haberi, izleyici tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Sergen Özen ve Dilara Başaran'ın aşk yaşadığı iddiasını ortaya koyan Instagram gönderisi, eski MasterChef yarışmacısı Tunahan Ak tarafından beğenildi ancak Ak, beğeniyi geri çekti.

SERGEN ÖZEN KİMDİR?

Sergen Özen, 27 Temmuz 1996 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi. Tekirdağ Turizm Otelcilik Lisesi'nde okuyan Özen, sonrasında Pamukkale Üniversitesi'nde aşçılık eğitimi aldı. Özen, 2020 yılında da MasterChef'e katılmış ancak yemeğin sosunu eklemeyi unuttuğu için elenmişti.

DİLARA BAŞARAN KİMDİR?

Dilara Başaran, 1997 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Tekirdağlı olan yarışmacı, mesleğe 15 yaşında başladı. Turizm Otelcilik Lisesi'nde okuyan Başaran, sonrasında Turizm Otel İşletmeciliği okudu.



