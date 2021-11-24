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  4. Kavgaları bitmiyordu! MasterChef'te gizli aşk iddiası ortalığı karıştırdı!

Kavgaları bitmiyordu! MasterChef'te gizli aşk iddiası ortalığı karıştırdı!

24.11.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in iddialı yarışma programı MasterChef Türkiye yarışmacılarından Sergen Özen ve Dilara Başaran'ın aşk yaşadığı iddia edildi.

Kavgaları bitmiyordu! MasterChef'te gizli aşk iddiası ortalığı karıştırdı!

MasterChef Türkiye ana kadrosunda yer alan Dilara Başaran ve Sergen Özen'in aşk yaşadığı iddiası, sosyal medyayı karıştırdı. MasterChef eski yarışmacısı Tunahan Ak'ın, aşk iddiasını ortaya atan Instagram gönderisini beğenmesi ve sonrasında beğeniyi geri alması dikkat çekti.

Aslen Tekirdağlı olan Dilara Başaran ve Sergen Özen'in, Tekirdağ Turizm Lisesi'nde okuduğu biliniyor. Yarışmada zaman zaman gergin anlar yaşayan ikilinin aşk yaşadığı haberi, izleyici tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

MasterChef'te aşk iddiası sosyal medyayı çalkaladı!

Sergen Özen ve Dilara Başaran'ın aşk yaşadığı iddiasını ortaya koyan Instagram gönderisi, eski MasterChef yarışmacısı Tunahan Ak tarafından beğenildi ancak Ak, beğeniyi geri çekti.

MasterChef'te aşk iddiası sosyal medyayı çalkaladı!

SERGEN ÖZEN KİMDİR?

Sergen Özen, 27 Temmuz 1996 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi. Tekirdağ Turizm Otelcilik Lisesi'nde okuyan Özen, sonrasında Pamukkale Üniversitesi'nde aşçılık eğitimi aldı. Özen, 2020 yılında da MasterChef'e katılmış ancak yemeğin sosunu eklemeyi unuttuğu için elenmişti.

MasterChef'te aşk iddiası sosyal medyayı çalkaladı!

DİLARA BAŞARAN KİMDİR?

Dilara Başaran, 1997 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Tekirdağlı olan yarışmacı, mesleğe 15 yaşında başladı. Turizm Otelcilik Lisesi'nde okuyan Başaran, sonrasında Turizm Otel İşletmeciliği okudu.

MasterChef'te aşk iddiası sosyal medyayı çalkaladı!


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Dün eski aşkıyla pişti olmuştu! Bugün de... Dün eski aşkıyla pişti olmuştu! Bugün de...
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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