Kavgaya orakla girdi, sandalyeler havada uçuştu! CHP'nin Siirt İl Kongresi'ne yaşanan arbede damga vurdu

Kurultaya giderken sancılı bir süreçten geçen CHP'nin kongrelerinde arbedeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak dün gerçekleşen Siirt İl Kongresi'ndeki görüntüler gündem oldu.

Bir tesiste düzenlenen ve 2 liste halinde gidilen kongreye, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, aday olan mevcut başkan Enver Güneş ile diğer aday CHP Merkez İlçe Başkanı Metin Özer ve partililer katıldı.

SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Konuşmaların ardından delegelerin oy kullanması sırasında bazı partililer arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Sandalyelerin havada uçuştuğu arbedenin ardından polis ekipleri salona girerek, güvenlik önlemleri aldı.

KAVGAYA ORAKLA GİRDİ

Tesis bahçesinde de süren kavgada bir kişi elindeki orakla kavgaya karıştı. CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek ve polis ekipleri araya girerek gerginliği sonlandırdı.

Polis ekipleri, olaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

SEÇİM TAMAMLANDI

Daha sonra sadece delegelerin alındığı salonda oy verme işlemi sürdü.

Gerginliğin sona ermesinin ardından tamamlanan kongre sonucunda mevcut başkan Güneş, yeniden seçildi.

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(İHA-AA)

