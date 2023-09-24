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Akşener 'blöf yapmıyoruz' demişti... İttifak yerine işbirliği formülü gündeme geldi

24.09.2023 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimler öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Blöf yapmıyoruz, artık rakibiz” sözleriyle ittifaka kapılarını bir kez daha kapattı. Ancak parti kurmayları arasında ittifaka sıcak bakanlar olduğu da iddia edildi. Ankara kulislerinde İttifak yerine “yerelde işbirliği” formülünün üretilebileceği konuşuluyor.

Akşener 'blöf yapmıyoruz' demişti... İttifak yerine işbirliği formülü gündeme geldi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, bir televizyon kanalında katıldığı programda MArt ayında yapılması planlanan yerel seçimlerde İYİ Parti’nin 81 ilde aday çıkarmasının bazı çevrelerce blöf olarak nitelendirilmesine ilişkin “Blöf, mlöf yapmıyoruz, biz kuruluş ayarlarımıza dönüyoruz” dedi.

"İTTİFAKSIZ OLMAZ"

Parti kaynakları, kurmayların çoğunun da Akşener gibi ittifaka karşı olduğunu belirtiyor. Buna karşın partide ittifaka ilişkin farklı değerlendirmeler de bulunuyor.

Cumhuriyet’e konuşan bir parti kurmayı, seçimlere ittifaksız girilmesi durumunda büyükşehirlerin Cumhur İttifakı’na kaptırılacağını savunarak “81 ilde aday çıkaracağız, ittifak yapmayacağız. Ancak bu, işbirliğine gidilmez anlamına da gelmez. İttifak ve işbirliği ayrı şeyler” değerlendirmesinde bulundu.

Bir başka partili ise CHP ile ittifaka parti tabanının da kurmayların çoğunun da karşı olduğunu ancak karşı taraftaki kemikleşmiş ve bölünmeyen bir ittifakın tek başına alt edilemeyeceğini görüşünü savundu.

İSTANBUL VE ANKARA DETAYI

Bazı parti kurmayları ise Akşener’in İstanbul ve Ankara adayına ilişkin çalışmayı kendine sakladığını, diğer bütün illerde partinin aday çıkarma çalışması yaptığını öne sürdü. Kurmaylar, büyükşehirlerde CHP’nin yapacağı fedakârlıklar doğrultusunda bir işbirliğinin seçimler yaklaşırken gündeme gelebileceğini belirtiyor.

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İLLER DE AYRILDI

İYİ Parti’nin il örgütleri de ittifak konusunda ayrılmış durumda. Bazı il başkanları CHP ile ittifakın İYİ Parti’nin oy oranını düşüreceğini ve partinin küçülmesine neden olacağını belirtirken, bazıları da “belediye sayısının yükselmesi için yerel seçimlerde iki ittifakla da işbirliği yapılabileceğini” kaydediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim Meral Akşener İYİ Parti

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