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Kavgayı ayırmak isterken, az kalsın gözünden oluyordu! 'Olan bize oldu, bu Allah’ın bana cezası'

03.06.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da 2 Mayıs'ta meydana gelen olayda nişan alışverişi için bir dükkana giren Gültekin Akkaya iki grup arasında çıkan tartışmada gözüne yumruk darbesi aldı. Kavgayı ayırmaya çalışan Akkaya'nın retinası parçalandı, gözü kaybedilmiş olarak değerlendirildi. Akkaya, gerçekleştirilen ameliyatla yeniden düşük düzeyde görmeye başlarken, ''Olan bize oldu. Bu Allah’ın bana cezası. Az da olsa görmeye başladım. Bundan sonra her şeyden uzak duracağım, bu bana bir ders oldu'' şeklinde konuştu.

Kavgayı ayırmak isterken, az kalsın gözünden oluyordu! 'Olan bize oldu, bu Allah’ın bana cezası'

Burdur'da Gültekin Akkaya, 2 Mayıs'ta kızının nişanına 2 gün kala, konfeti almaya gittiği dükkanda iki grubun kavgasını ayırmak isterken arada kaldı. Akkaya, vücuduna ve sağ gözüne aldığı darbelerle yaralandı. Burdur Devlet Hastanesi’nde tedavi edilen Akkaya, kızının nişanına gözü sargılı katılabildi. Burdur'da gittiği hastanelerde iki ameliyat olan Akkaya'ya, retinası parçalanan gözü kaybedilmiş olarak değerlendirilerek, bir daha göremeyeceği söylendi. Bunun üzerine Ankara'da özel hastaneye başvuran Akkaya, 3'üncü kez ameliyat aldı. Akkaya'nın gözü, bu ameliyatın ardından düşük düzeyde yeniden görmeye başladı.

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'BANA DERS OLDU'

Gültekin Akkaya, konfeti almaya gittiği sırada iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken yaralandığını anlatarak, "Kavgayı ayırmaya çalıştım; ama bir anda kendimi yerde buldum. Ortalığı yatıştıralım, diye gittik; olan bize oldu. Kişilerden şikayetçi oldum. En son gözümün görmediğini fark edince oradan ayrıldım. Ameliyat oldum, ertesi gün hastaneden izin alıp kızımın nişanına gittim. 3 kere ameliyat oldum. Sonuncusunu Ankara’da oldum. Bana bir umut ışığı açtılar. Tek umudum burası. Her şeyi göze aldım. Bu Allah’ın bana cezası oldu. 'Göremezsin' dediler; ama şimdi az da olsa görmeye başladım. Her şeye katlandım. Umudumu yitirmedim. Bundan sonra her şeyden uzak duracağım, bu bana bir ders oldu" dedi.

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(DHA)


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