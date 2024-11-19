Kavşağın ortasında yaşıyorlar! Virajı alamayan onların evlerine giriyor: Aile evini satmayı reddediyor... "Yol bizim etrafımıza inşa edildi"

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Denbigh bölgesinde yaşayan David John ve Eirian Howatson çifti, 1980'li yılların sonunda evlerinin etrafına bir kavşak inşa edilmesinden sonra ilginç bir konumda yaşamaya başladı.

Bazı saatlerde kavşak trafiğinin daha hareketli olduğunu dile getiren David John, "40 yıldan uzun süredir döner kavşakta yaşıyorum, bu yüzden bildiğim tek şey bu. Ondan önce de 20 yıl burada yaşamıştık. Herhangi bir yolun kenarında yaşamak gibi diyebilirim ama o kadar da kötü değil, çift camlarımız var bu yüzden bizi rahatsız eden bir şey değil ve yol sadece yoğun saatlerde, yani günde sadece birkaç kez gerçekten kalabalık oluyor." dedi.