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Kavşağın ortasında yaşıyorlar! Virajı alamayan onların evlerine giriyor: Aile evini satmayı reddediyor... "Yol bizim etrafımıza inşa edildi"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.11.2024 16:53
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64 yıl önce David John ve Eirian Howatson çifti, İngiltere'nin Denbigh bölgesinde sessiz bir bungolava taşındılar. Ancak yıllar içinde bu bölge hareketlendi ve çevre yolu yapıldı. Evlerinden taşınmayı reddeden çift böylelikle bir kavşağın ortasında yaşamaya başladı. Hayatının büyük bir bölümü bu evde geçirdiklerini söyleyen David John, "Yol bizim etrafımıza inşa edildi" dedi.

Kavşağın ortasında yaşıyorlar! Virajı alamayan onların evlerine giriyor: Aile evini satmayı reddediyor... "Yol bizim etrafımıza inşa edildi"

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Denbigh bölgesinde yaşayan David John ve Eirian Howatson çifti, 1980'li yılların sonunda evlerinin etrafına bir kavşak inşa edilmesinden sonra ilginç bir konumda yaşamaya başladı.

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Bazı saatlerde kavşak trafiğinin daha hareketli olduğunu dile getiren David John, "40 yıldan uzun süredir döner kavşakta yaşıyorum, bu yüzden bildiğim tek şey bu. Ondan önce de 20 yıl burada yaşamıştık. Herhangi bir yolun kenarında yaşamak gibi diyebilirim ama o kadar da kötü değil, çift camlarımız var bu yüzden bizi rahatsız eden bir şey değil ve yol sadece yoğun saatlerde, yani günde sadece birkaç kez gerçekten kalabalık oluyor." dedi.

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