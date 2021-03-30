Kaya Akarsu kimdir, nereli ve neden öldü? İşte Kaya Akarsu biyografisi...

Birçok filmde ve dizide rol almış olan ve seslendirme çalışmalarında da bulunmuş olan Kaya Akarsu 78 yaşında vefat etti. Vatandaşlar Kaya Akarsu kimdir, nereli ve neden öldü sorularının yanıtını merak ediyor. Peki Kaya Akarsu kimdir, nereli ve neden öldü?

KAYA AKARSU KİMDİR, NERELİ VE NEDEN ÖLDÜ?

1 Temmuz 1942 tarihinde doğmuş olan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. 1970 senesinde Ankara Devlet Tiyatrosu'na başlamış olan Akarsu, çeşitli sinema ve dizi filmlerde de oyunculuk yapmıştır. 1995 senesinde İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atanan sanatçı, bazı televizyon programlarında sunuculuk da yapmıştır. Kaya Akarsu, ayrıca deneyimli bir seslendirme sanatçısıdır.

KAYA AKARSU NEDEN ÖLDÜ?

Usta sanatçı, 78 yaşında hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılmış olan açıklamada, "Tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Usta sanatçının ölüm nedeni ise bilinmemekte.