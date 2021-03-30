Kaya Akarsu kimdir, nereli ve neden öldü? İşte Kaya Akarsu biyografisi...

Birçok filmde ve dizide rol almış olan ve seslendirme çalışmalarında da bulunmuş olan Kaya Akarsu 78 yaşında vefat etti. Vatandaşlar Kaya Akarsu kimdir, nereli ve neden öldü sorularının yanıtını merak ediyor. Peki Kaya Akarsu kimdir, nereli ve neden öldü?
1 Temmuz 1942 tarihinde doğmuş olan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. 1970 senesinde Ankara Devlet Tiyatrosu'na başlamış olan Akarsu, çeşitli sinema ve dizi filmlerde de oyunculuk yapmıştır. 1995 senesinde İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atanan sanatçı, bazı televizyon programlarında sunuculuk da yapmıştır. Kaya Akarsu, ayrıca deneyimli bir seslendirme sanatçısıdır.
Usta sanatçı, 78 yaşında hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılmış olan açıklamada, "Tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Usta sanatçının ölüm nedeni ise bilinmemekte.
At
Uyarca
Kral Lear
Babamannem Yüz Yaşında
Kafesten Bir Kuş Uçtu
İçerdekiler
Ayışığında Şamata
Soruşturma
Guguk Kuşu
Harry Potter Ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)
Harry Potter Ve Melez Prens (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)
Harry Potter Ve Ölüm Yadigârları Bölüm 1 (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)
Harry Potter Ve Ölüm Yadigârları Bölüm 2 (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)
Harry Potter Ve Felsefe Taşı (Seslendirme,Albus DUMBLEDORE)
Harry Potter Ve Sırlar Odası (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)
Harry Potter Ve Azkaban Tutsağı (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)
Harry Potter Ve Ateş Kadehi (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)
Kurtlar Vadisi Pusu - 2008-2009/ Bölüm 42-61/
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Cumhuriyet-1998
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Çalıkuşu - 1986
Abdülhamit Düşerken - 2002
Cinlerle Periler - 2001
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Cemile - 2006
Yeniden Çalıkuşu - 2005
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