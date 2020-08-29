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Kaya Çilingiroğlu'dan peçe açıklaması! 'Zehra korkuyordu'

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 11:06 | Son Güncelleme

Kaya Çilingiroğlu önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı. Çilingiroğlu mekan çıkışı eski eşi Hülya Avşar'ın peçe açıklamasıyla ilgili konuştu.

Kaya Çilingiroğlu'dan peçe açıklaması! 'Zehra korkuyordu'

Kaya Çilingiroğlu önceki gün Bebek’te mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Çıkışta elinde Akbil’i ile dikkat çeken Kaya Çilingiroğlu, İBB'nin Bebek'teki modern tuvaletine Akbil bastı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Kaya Çilingiroğlu, “Akbil kullanıyorum. Otobüse ve metroya biniyorum” dedi.

Hülya Avşar bir süre önce verdiği bir röportajında çarşaf giyen kadınlara yönelik “Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış, biliyorlarmış başımıza gelecekleri… Zehra görmüştü birini ‘Öcü’ demişti, korkmuştu. Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi” demişti. Avşar'a bu sözleri nedeniyle ‘Halkın kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma açılmıştı.

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Kaya Çilingiroğlu bu konu sorulunca “Hülya ile konuşmadım hiç bilmiyorum. Peçe takıyoruz biz de… Kızım Zehra küçükken korkuyordu” diyerek cevap verdi.

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